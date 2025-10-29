Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La consellera Salomé Pradas, cuatro días después de la dana

Mazón, ahora también en el foco de la jueza

La instrucción revela un cúmulo de despropósitos durante el día de la dana y en el Cecopi que termina con el SMS tardío

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:45

Comenta

La dana cumple un año y la investigación de la tragedia, algo menos, unos diez meses. Fue, en realidad, en diciembre cuando la jueza Nuria ... Ruiz Tobarra, titular de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, encargó las primeras diligencias. Entre ellas, un informe inicial a Emergencias, el punto de partida de este voluminoso sumario.

