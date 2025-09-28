Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 28 de septiembre de 2025
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en las calles de Madrid. EFE

La justicia apunta al papel de Sánchez en el ascenso laboral de su esposa y su hermano

Cinco resoluciones de las audiencias de Madrid y de Badajoz recogen las sospechas sobre el ascendiente de la Presidencia del Gobierno

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:40

La figura de Pedro Sánchez y su posible influencia planea sobre los dos casos judiciales que acorralan a sus familiares más cercanos. La posibilidad de ... que el jefe del Ejecutivo, a través de la figura de la Presidencia, tanto por activa como por pasiva, pudiera haber favorecido las carreras profesionales de su mujer y de su hermano no solo ha aflorado en las resoluciones de los jueces Juan Carlos Peinado, el instructor del caso contra Begoña Gómez, y de Beatriz Biedma, la juez de la causa contra David Sánchez.

