Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manita del Atlético pinta el derbi de rojiblanco
Protesta este sábado frente a los juzgados de Madrid. EP

Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial

La esposa del presidente, su asesora en Moncloa y el delegado del Gobierno en Madrid se amparan en una circular de la Fiscalía para que solo comparezcan sus abogados

Mateo Balín

Mateo Balín

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:01

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha plantado al juez Juan Carlos Peinado al no acudir a la citación prevista para este sábado a ... las 18 horas en los juzgados ordinarios de Madrid, según han informado fuentes de Moncloa. El instructor había citado a Gómez, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez para comunicarles la imputación formal por un delito de malversación y la continuación de la causa por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  2. 2 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  3. 3 Dulce Xerach, la política que fue feliz en la literatura
  4. 4 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  5. 5 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  6. 6 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  7. 7 Agüimes inmortaliza a la vecina Carmen Tarajano en un mural que celebra la memoria del municipio
  8. 8 El juez deniega la petición de suspensión cautelar del carnaval solicitada por vecinos del Puerto
  9. 9 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  10. 10 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial

Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial