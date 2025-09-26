Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Más ayudas en Las Palmas de Gran Canaria para las personas vulnerables: 700.000 euros del convenio con el Cabildo
El juez de Madrid Juan Carlos Peinado a su salida del juzgado. RTVE

La Audiencia de Madrid marcó el camino a Peinado para imputar malversación a Begoña Gómez

Los tres magistrados de la Sección 23 instruyeron al juez en un auto de junio sobre cómo actuar en el caso de la asesora de Moncloa, pese a no ser funcionarias ni gestionar fondos públicos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:13

Dos párrafos de un auto de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 12 de junio marcaron el camino al juez Juan Carlos Peinado para ... imputar un delito de malversación de caudales públicos a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. La explícita referencia de los tres magistrados de la Sección 23, el tribunal responsable de supervisar el desarrollo de la instrucción y de resolver los recursos de las partes, pasó entonces bastante desapercibida. El motivo fue que el grueso de la resolución de la Sala, de 14 páginas, respondió al contenido de otras apelaciones presentadas por las defensas y las acusaciones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  3. 3 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  4. 4 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  5. 5 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  6. 6 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  7. 7 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  8. 8 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  9. 9 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  10. 10 De trabajo fin de grado a proposición no de ley: «Las casas contenedor, para universitarios van bien»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Audiencia de Madrid marcó el camino a Peinado para imputar malversación a Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid marcó el camino a Peinado para imputar malversación a Begoña Gómez