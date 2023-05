El Govern pide al Parlament no demorar la sustitución de Borràs

El Govern ha urgido este martes al Parlament y a los partidos catalanes para que no demoren más el proceso de sustitución de Laura Borràs como presidenta del Parlament, tras ser condenada a cuatro años y medio de prisión y a 13 años de inhabiltación y después de que la Junta Electoral dejara sin efecto su escaño. «No es bueno alargar la situación interina», ha afirmado la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja. En cualquier caso, las formaciones políticas, que se culpan unas a otras de la situación en que se encuentra la Cámara catalana, dan por hecho que el relevo al frente de la presidencia de la Cámara no se producirá antes del 28 de mayo y por tanto la investidura del nuevo presidente del Parlament puede convertirse en moneda de cambio en las negociaciones postelectorales.

De momento, el Parlament está a la espera de que se resuelva la retirada del acta de diputada de la presidenta de Junts. En cuanto la Junta Electoral le aparte definitivamente como parlamentaria, cesará como presidenta de la Cámara catalana y el hemiciclo ya podrá convocar un pleno extraordinario para una nueva investidura. El organismo administrativo que ejerce de árbitro en los procesos electorales se reúne este miércoles. Si actúa como en el caso de Pau Juvillà, exdiputado de la CUP inhabilitado por desobediencia, dará cinco días a la Cámara catalana para que ejecute su acuerdo de dejar sin efecto el escaño de Borràs y expida la credencial del siguiente de la lista de Junts, Toni Castellà. ERC ya ha asumido que la vicepresidenta del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergès, acatará la orden de la JEC, como hizo Laura Borràs con Pau Juvillà, de la CUP.

La Junta Electoral no esperó en el caso de Juvillà a que el Tribunal Supremo resolviera el recurso presentado por la Cámara catalana que pedía medidas cautelares para dejar en suspenso la retirada del escaño. El Supremo ya ha rechazado las cautelarísimas para Borràs y está en periodo de escuchar a las partes en las cautelares. Tanto para Quim Torra como para Pau Juvillà, el Alto Tribunal avaló que la Junta Electoral les dejara sin escaño a pesar de que sus condenas aún no eran firmes (como le pasa Borràs).

Igual que el Govern, los partidos se piden unos a otros que no se demore el proceso de relevo. Hay que «acelerar la elección de la nueva presidencia del Parlament» y hablar ya de «cómo resolver este interinaje, esta situación irregular que hace demasiados meses que dura«, según ha asegurado este martes el PSC. Los comunes han acusado a PSC, ERC y Junts de no querer abordar la sustitución de Borràs por cálculo electoral antes de las elecciones municipales. Y han reclamado a ERC y CUP que no entreguen de nuevo la presidencia del Parlament a Junts. Los de Puigdemont, que tienen que elegir a nivel interno quién sustituirá a su presidenta, se ponen de perfil y cargan la responsabilidad sobre ERC y PSC. «Ellos han generado esta situación, cuando pase tomaremos una decisión», han asegurado los junteros. ERC, mientras, ha tendido la mano a Junts y al mismo tiempo ha presionado a sus anteriores socios para que se pongan de acuerdo a nivel interno en la elección del candidato a relevar a Borràs. Esquerra se ha mostrado dispuesta a votar al aspirante de Junts. «Estamos a la expectativa de cuándo llegan las notificaciones», han señalado los republicanos. «La inacción de Junts nos ha llevado a esta situación», han añadido.