La Generalitat presiona al Gobierno para que avale una candidatura olímpica solo catalana

Ni al 50% ni en colaboración con el Gobierno de Aragón. El Govern catalán cerró este miércoles la puerta a optar como sede olímpica de la mano de Aragón y ha presionado al Ejecutivo central y al COE para que avalen una candidatura únicamente catalana. La consejera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, defendió en Catalunya Ràdio la candidatura en solitario de Cataluña, planteamiento que ya ha trasladado al comité olímpico español.

El COE ha apostado desde el primer día por un proyecto compartido entre Cataluña y Aragón. Llegó a haber un acuerdo técnico sobre el reparto de sedes, pero el Ejecutivo de Aragón se descolgó con posterioridad. El proyecto inicial era un equipo conjunto entre Cataluña, Aragón y el COE, pero el Gobierno de Aragón no ha considerado justo el reparto de sedes y la candidatura española para 2030 está en estos momentos en el aire.

El Govern afirmó sin ambages que «los Juegos Olímpicos no se desencallan porque una de las partes es Cataluña». Y ante las especulaciones de que el COE podría renunciar a ser sede en 2030, la Generalitat propone que «se valore la opción de presentar una candidatura catalana, dado que de momento la otra opción no ha tenido salida».

«Tenemos un ministro del PSC, el ministro Iceta, y creo que él no se dejará perder la oportunidad de tener opciones olímpicas», presionó Vilagrà. A su juicio, la posibilidad de llegar a un acuerdo con Aragón es inviable. «Está en un punto de no retorno, y no porque el Govern no haya puesto esfuerzos en la parte técnica, sino claramente, y lo ha explicado el presidente del COE, porque el Gobierno de Aragón puso criterios políticos e hizo emerger el anticatalanismo de nuevo», remató. Tras el 'caso Pegasus' y la polémica por las inversiones en infraestructuras en Cataluña, la de los JJOO se presenta como la siguiente batalla entre el Gobierno y el Govern, si el proyecto no sale adelante.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, mantuvieron este martes una reunión en Zaragoza, en la que abordaron la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Lambán mantiene que Aragón sale perjudicada en el reparto de sedes y disciplinas que defiende el COE y que suscribe la Generalitat. «El Pirineo aragonés no es peor en términos de estaciones que el catalán, es como mínimo igual y seguramente mejor, por lo tanto, aceptar un trato discriminatorio es inaceptable», dijo días atrás en la Ser.