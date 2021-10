González reivindica su derecho a opinar pero profesa su «lealtad» al proyecto de Sánchez

No hubiera sido Felipe González si se hubiera limitado a hacer una intervención encomiosa y edulcorada, si se hubiera subido al escenario del 40 Congreso Federal del PSOE con un discurso de exaltación de la unidad. Para eso, ya le había precedido José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el expresidente del Gobierno, todavía un referente sin parangón en el socialismo, regaló a Pedro Sánchez algo seguramente más preciado teniendo en cuenta los precedentes. «El secretario general sabe que estoy disponible, que digo lo que pienso, que pienso lo que digo, y sabe además que no interfiero. Esa es mi disponibilidad, y mi lealtad - añadió- es con un proyecto político que encabecé durante 23 años y que ahora encabezas tú, Pedro Sanchez. ¡Adelante!».

La participación de González en el cónclave que desde este viernes se celebra, con aire festivo, en la Feria de muestras de Valencia era sin duda el momento más esperado por buena parte de los dirigentes y delegados socialistas porque en sí misma representa todo lo que se quería transmitir, que las profundas heridas del anterior proceso congresual, una cruenta batalla interna que quedará para la historia de la formación, han sido restañadas. El exlider socialista apoyó entonces, como la mayoría de los barones y figuras del pasado, a una Susana Díaz que se reivindicaba como «100% PSOE» frente a un Sánchez que decidió cabalgar sobre la frustración de las bases. Esa misa Díaz que, despojada ya de todo poder orgánico, se paseaba hoy por el congreso para contar que su intención habría sido no acudir a esta cita y que si lo ha hecho ha sido a petición de «Pedro». Unidad.

González llegó a las once de la mañana al plenario, lleno hasta la bandera, junto a los otros dos exsecretarios generales vivos, Zapatero y Joaquín Almunia, cuya intervención está prevista por la tarde, en un foro sobre Unión Europea. Su entrada, anunciada por el presentador del evento, fue recibida con una ovación. Y Sánchez, que hasta ese momento estaba sobre el escenario, bajó para recibirles con un abrazo y se sentó entre los dos expresidentes. Aún quedaban las intervenciones de la vicesecretaria general, Adriana Lastra, con la que González tuvo en el pasado reciente algún roce y los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

González subió al estrado después de que Zapatero , reconciliado con Sánchez casi desde el principio de su mandato, terminara su intervención con una arenga: «De este congreso vamos a salir a ganar los próximos ciclos electorales. Porque es un congreso de unidad, de socialdemocracia nueva, renovada y avanzada», dijo. «Gracias por invitarme, gracias por permitirme un saludo; voy a bajar, si me lo permite José Luis Rodríguez Zapatero los decibelios», anunció el patriarca. Y lo hizo. Pero no dio motivos para que Sánchez se arrepienta de haber querido contar con él.

Tras una reivindicación de la obra realizada por los socialdemócratas y algunos dardos velados tanto a Podemos como al PP, González llegó a reconocer que él jamás se tuvo que enfrentar a una situación tan compleja como la del actual presidente del Gobierno con la pandemia del coronavirus y se ofreció a ayudar siempre que se le llame.

Libertad

Las intervenciones de González sobre temas de actualidad siempre han puesto en alerta a sus sucesores. También le ocurrió a Zapatero. No hace apenas un año que advirtió sobre las «contradicciones» implícitas en el pacto para los presupuestos de 2021 con ERC y EH-Bildu por la posibilidad de que «no permitan hacer un proyecto de país». Unas palabras que devinieron en una agria polémica. Lastra replicó que aunque escucharan «atentamente a los mayores», ahora es el momento de los jóvenes. «Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del PSOE». Y el veterano político se rebeló con un «no represento a nadie ni lo pretendo, pero no voy a consentir que nadie me mande callar».

Este sábado, hizo a Sánchez una recomendación, tras recordar el lema del primer congreso del PSOE en el que él participó: «socialismo es libertad»: que estimule la «libertad de expresarse critícamente» y «la responsabilidad de pensar lo que se dice». «Así se construye un gran partido que representa la sociedad. Porque eso es lo que nos va a dar fortaleza», dijo. González pidió, en todo caso, reflexiones de fondo sobre los principales problemas del paísy no la «última ocurrencia». Y en ese sentido, pidió, por ejemplo «idear» una respuesta frente al neoliberalismo, basada en unn sistema social y económico «eficiente», que dignifique el trabajo, que sea capaz de redistribuir el ingreso, pero que sea «eficiente», insistió.

En sus palabras subayace un cierto desmarque de las recetas de Podemos contra quien además cargó veladamente al reivindicarse como uno de los últimos supervivienes del «régimen del 78» que, dijo, trajo la democracia y la libertad a España. «Me asombra este maravilloso descubrimiento de los espabilados ilustres que dicen qué bien lo habría hecho yo después de cuarenta años después», ironizó. También se declaró contrario a cualquier tiranía, nacional o internacional, independientemente del color político en el que se envuelva.

Al PP también le dedicó algunos dardos. Y sobre todo, advirtió de lo peligroso de la actitud que mantiene al poner condiciones para renovar el Consejo General de Poder Judicial. « La única garantía de libertad - sentenció- es el cumplimiento de la legalidad».