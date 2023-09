Feijóo pierde la investidura y reta a Sánchez a volver a las urnas con la amnistía en su programa

No cosechó ni un voto más que en la votación del pasado miércoles, aunque volvió a haber sorpresa. Alberto Núñez Feijóo recibió este viernes el rechazo definitivo del Congreso de los Diputados: 172 votos a favor de PP, Vox, UPN y CC; 177 en contra de PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG y uno nulo, el del diputado juntero Eduard Pujol que, como hace dos días el socialista Herminio Sancho se equivocó. El líder del PP, pues, no será presidente del Gobierno como él mismo dio ya por sentado al inicio de su última intervención, en la que advirtió de que, en todo caso, el debate celebrado en la Cámara baja esta semana arroja una conclusión: «Solo quedan dos salidas y ninguna de las dos es honrosa: un Gobierno de la mentira -y la repetición electoral».

La ultima jornada de la investidura fallida de Feijóo vino precedida del acuerdo alcanzado en la víspera por Junts y ERC en el Parlamento de Cataluña para supeditar su apoyo a Sánchez a que adquiera un compromiso «para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum» y al que el PSOE y el PSC se vieron impelidos a contestar con un inusual comunicado en el que, sin hacer mención expresa a la consulta y con palabras un tanto ambiguas, mostraron su rechazo a cualquier propuesta que profundice en la «ruptura y la discordia».

En el propio pleno, este viernes, los republicanos cambiaron su portavocía y, en lugar de Gabriel Rufián, defensor del diálogo, optaron por Teresa Jordá, mucho más beligerante. La exconsejera de la Generalitat (con Quim Torra primero y Pere Aragonès después) insistió en que «una vez alcanzada la amnistía, es el momento de abrir una fase de negociación y fijar definitivamente las condiciones para que Cataluña pueda votar». Y la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pronunció unas palabras que sonaron a aviso para los socialistas. «Algunos todavía defienden que un referéndum romperá la convivencia. Pero votar no es dividir, en Cataluña es consenso», alegó. «En Junts no hemos aguantado tanto tiempo nuestra posición para acabar haciendo lo mismo».

Con este telón de fondo, Feijóo recordó que en la legislatura pasada el hoy presidente del Gobierno en funciones dijo en sede parlamentaria que no habría amnistía ni referéndum. Y lo retó a repetirlo. «Suba hoy, aquí ahora, no se esconda ante nadie -instó-. Suba y hable claro y sin rodeos, sin comunicados a las ocho de la tarde, llenos de eufemismos . Suba y explique lo que España va a tener que soportar si usted es presidente del Gobierno. Tenga la valentía que no tuvo el martes y tome la palabra».

El líder de la oposición insistió en que el borrado de los delitos del 'procés' -que exigen Junts y ERC, y que, a tenor de las palabras del propio jefe del Ejecutivo, están dispuestos ahora a pactar los socialistas a cambio de su reelección- no formaba parte ni del programa ni del discurso del PSOE hace dos meses. «Al contrario. Se comprometieron a no hacerlo. Si quieren hacerlo lógrenlo en las urnas, con transparencia y claridad. Lógrenlo dejando a los españoles que decidan», reclamó.

Ni uno ni otro desafío obtuvieron respuesta. Sánchez no subió a la tribuna. Volvió a delegar su respuesta en el que quizá sea el diputado socialista con perfil más provocador, el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. Este, a su vez, obvió otra vez el marco fijado por el presidente del PP y se lanzó al ataque con duras acusaciones, como la de haber «utilizado a la máxima institución del Estado, la Corona» y frases cargadas de ironía. «Entró usted en esta Cámara siendo candidato a líder de la oposición y al parecer va a salir ya convertido en ello, en líder de la oposición, por fin hecho y derecho», dijo en alusión a la percepción a la lectura de que Feijóo ha afianzado su liderazgo interno con sus intervenciones en la investidura.

Respeto institucional

Después de haber recibido él mismo y el jefe del Ejecutivo acusaciones de falta de respeto institucional, el portavoz socialista, volvió al discurso con el que el Gobierno en funciones lleva martilleando varias semanas: que Feijóo ha hecho perder el tiempo a los españoles con un debate que sabía perdido de antemano y que para ello no ha dudado en erosionar al Jefe del Estado. A la acusación respondió, en su turno, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, al recordar la primera investidura a la que se presentó Sánchez con solo 131 votos a favor y perdió, la segunda, con 124 o la tercera con 167.

Una vez concluida la votación, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se trasladará al Palacio de la Zarzuela para comunicar el resultado al Rey, al que, también durante el pleno de hoy, la portavoz de ERC, acusó de «haber vuelto a tomar partido, como siempre» por haber propuesto a Feijóo, líder de la fuerza más votada el 23 de julio, como candidato a la investidura. Previsiblemente, la semana que viene, el Jefe del Estado abrirá una nueva ronda de contactos con los grupos políticos a la que presumiblemente no acudirán, como ocurrió en agosto, por voluntad propia, ni los republicanos ni Bildu ni Junts ni el BNG, cuatro de los eventuales socios de Sánchez.

Lo que cabe esperar es que, al término de esa ronda, Felipe VI proponga la investidura del líder del PSOE. Pero así como Armengol se reunió en agosto de inmediato con Feijóo para fijar la fecha del pleno en el que pediría la confianza a la Cámara, fuentes socialistas apuntan ahora a que la decisión de cuándo lo hará Sánchez se puede demorar. En todo caso, el jefe del Ejecutivo en funciones dispone de algo menos de dos meses para amarrar todos los apoyos necesarios para seguir siendo el inquilino de la Moncloa. El 27 de noviembre, si no lo ha logrado, se convocarán automáticamente elecciones generales. La cita con las urnas tendría lugar, en ese caso, el 14 de enero.