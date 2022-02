Feijóo afirma que tomará una decisión si el partido se lo pide Defiende que no se puede reclamar cambios en la dirección del PP sin presentar alternativas

Alberto Núñez Feijóo no acaba de decir a las claras cuáles son sus planes porque considera que todavía no es el momento de hacerlos públicos. Pero este martes ha dado un paso más hacia el relevo de Pablo Casado. «Tomaré una decisión en función de lo que el partido me pida», ha afirmado. Y lo que una abrumadora mayoría del PP le ha pedido en las últimas horas es que tome las riendas.

El presidente de la Xunta de Galicia no escurre el bulto, como en otras ocasiones, pero tampoco da respuestas inequívocas sobre su futuro. «Necesitamos cambios, necesitamos nuevas etapas. Todos debemos tomar decisiones, yo entre ellos», ha señalado en un acto en Pontevedra.

Ha apuntado que «todos somos responsables» de la situación que atraviesa el PP, y como es una responsabilidad colectiva, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias». Feijóo considera que no solo se trata de pedir «cambios de personas» en la dirección del partido porque esos planteamientos tiene que ir acompañados de «alternativas».

Nuevas etapas

No se trata, ha proseguido, de que uno u otro se postule para liderar el PP, esa decisión corresponde «a los militantes y las personas que tienen derecho a voto en el partido». Ha corroborado así que el nuevo liderazgo del PP debe de surgir del congreso extraordinario por el que presionan los barones a Casado. Hasta entonces, más o menos un mes, «tiempo al tiempo».

En lo que sí se ha mostrado rotundo el presidente de la Xunta de Galicia ha sido en que el PP necesita «cambios, nuevas etapas, nuevos horizontes, y para eso necesitamos incorporar a gentes que puedan garantizar esas nuevas etapas, esos nuevos horizontes, con responsabilidad, con sosiego pero con determinación«.