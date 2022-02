Casado convoca mañana a todos los barones del partido en Génova

Pablo Casado da un nuevo paso en el pulso fratricida con Isabel Díaz Ayuso. El presidente del PP ha convocado mañana por la tarde a todos los barones del partido en Génova tras la jornada epiléptica de ayer en las filas de los populares. Está previsto que acudan la presidenta de la Comunidad de Madrid y Alberto Núñez Feijóo, que parece haberse erigido en portavoz ante «el colapso» -así lo definió él mismo- que atenaza al PP.

Anoche, después de permanecer atrincherado durante nueve horas junto a su núcleo duro en el cuartel general de Génova, Casado utilizó sus atribuciones al fin para convocar la junta directiva nacional -el máximo órgano entre congresos de la formación conservadora- para la próxima semana con un posible punto excepcional en el orden del día: el debate del cónclave extraordinario que los barones y otros responsables del partido movilizados en torno a Núñez Feijóo y Ayuso exigen a su aún presidente para zanjar por la vía más rápida posible la hemorragia interna. La cita estaría fijada para el lunes 28, pero la queja del presidente andaluz, Juanma Moreno, al coincidir con la fiesta de su comunidad podría obligar a aplazarla un día.

Feijóo, erigido de nuevo en portavoz referencial ante «el colapso» -así lo definió él mismo- que atenaza al PP, le había requerido por la mañana y públicamente a Casado una «última decisión». Lo que se interpretó como una apelación a que dimita y dé paso a un congreso de urgencia que sustituya al ordinario fijado para julio, con el fin de frenar la sangría y buscar un revulsivo con una nueva dirección.

Pero Casado no solo no renuncia por ahora, sino que se enroca. La convocatoria de la junta directiva nacional para nada menos que dentro de seis días, con el partido abierto en canal, se transforma en un desafío para que los barones y el resto de quienes pretenden ya derribarle sin disimulo le impongan ese congreso extraordinario mostrándole, de paso, la salida de Génova. Los estatutos del partido prevén ese cónclave forzoso si así lo decide la junta directiva por dos tercios de todos los cargos que congrega el órgano: más de 400, aunque medios del partido constatan que raramente suelen superar los dos centenares. Y la votación, si se consuma, no será secreta.