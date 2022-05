El PP exige a Sánchez que pida disculpas a los policías por llamarles «piolines»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al presidente del Gobierno que pida disculpas a los policías desplazados a Cataluña por el referéndum ilegal del 1 de octubre a los que ayer, durante la sesión de control en el Congreso, llamó «piolines». «Les faltó al respeto y no ha rectificado. No le hemos escuchado a Pedro Sánchez ni una sola disculpa ni perdón a todos esos policías», ha asegurado Gamarra en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.

Según la número dos del PP, las palabras del jefe del Ejecutivo demuestran que hay un presidente del Gobierno que no deja ninguna institución del Estado a la que no falte al respeto. La número dos del PP ha recordado que esos agentes defendieron la Constitución, la legalidad, el Estado de Derecho y se merecen «un respeto por parte de todos los españoles y del presidente del Gobierno». Cree también que con su actitud, Sánchez vuelve a demostrar que no hay ninguna institución «a la que no le falte el respeto».

Gamarra ha avanzado además que si el jefe del Ejecutivo no rectifica o pide disculpas, el grupo parlamentario popular presentarán una serie de iniciativas en el Congreso para reponer el honor de los policías.