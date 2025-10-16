El exfiscal del 11-M y del chivatazo a ETA será el nuevo abogado de Ábalos

Fichaje de altos vuelos para la nueva defensa de José Luis Ábalos. El exministro ha contratado a uno de los más reputados -y caros- ... abogados de Madrid, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista Samaniego, después de que esta semana el imputado haya roto con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, por la insistencia de este último en llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que incluyera una confesión de culpabilidad. Algo a lo que, al menos por ahora, el exministro se niega.

Bautista, que abandonó la acusación pública en 2024, la ejerció durante 32 años, 20 de los cuales en los juzgados centrales de la calle Génova, en Madrid, donde participó en algunos de los sumarios más sonados de las últimas décadas en los tribunales españoles: el juicio por los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en la capital española; el 'caso Faisán', en el que se investigó el chivatazo desde Interior al aparato de recaudación y extorsión de ETA en el contexto de la tregua de 2006; o el 'caso Gestoras', sobre el entramado de apoyo a los presos de la banda terrorista ya disuelta.

No obstante, y al margen su labor en numerosas causas relacionadas con el terrorismo en sus distintas vertientes, su mayor especialización es en extradiciones y, sobre todo, en derecho penal económico. En particular, «en fraude fiscal, macroestafas, delitos de corrupción en mercados internacionales y blanqueo de capitales», según se explica en la web del despacho para el que trabaja ahora, Chabaneix Abogados. De hecho, desde 2006 se volcó en investigaciones vinculadas a este ámbito del Derecho como el expedientes 'Residentes-Grupo Globalia' (fraude masivo de subvenciones); los casos 'Mundo Mágico' y 'John Palmer', ambos sobre estafas piramidales; o 'Bayweek' (blanqueo de capitales).

También especialista en Derecho penitenciario -llevó durante años asuntos de vigilancia de la situación de presos en la Audiencia Nacional-, Bautista también estuvo durante dos décadas al frente de la coordinación de extradiciones y órdenes europeas de detención y entrega en el tribunal de la calle Génova, donde supervisó más de un millar procedimientos.