Esquerra y Bildu se plantan en el no a la actual reforma laboral Exigen tramitar como proyecto ley la norma para poder incluir en su texto la prevalencia de los convenios colectivos provinciales y autonómicos o incrementar a 45 días la indemnización por despido improcedente

La respuesta de Esquerra a los últimos movimientos por parte del Gobierno para atraerlos al apoyo a la reforma laboral, que se convalidará el jueves que viene en el Congreso, ha sido tajante. En una declaración conjunta junto a EH Bildu, la CUP y el BNG, mantienen sus exigencias de que prevalezca en el decreto ley la prevalencia de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos; la tramitación de la norma como un proyecto de ley «para poder negociarla» o incrementar a 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades la indemnización por despido improcedente, entre otras cuestiones. Estas fuerzas, consideradas «clave» por Unidas Podemos para la aprobación de la reforma, han vuelto a definir como «insuficiente» el texto y creen que «no supone la derogación de la reforma laboral de 2012».

La posición de este bloque es tajante, todo pese a que desde el Gobierno ya se ha reiterado que no se va a cambiar una coma de la reforma laboral. «Está suficientemente claro, tenemos voluntad por abrir un proceso de diálogo en el que entren estas cuestiones», ha señalado este jueves en el Congreso la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, daba por hecho este miércoles el apoyo de ERC al decreto ley durante su gira en Barcelona. Anoche estuvo cenando con el conseller de Trabajo y Empresa de la Generalitat, Roger Torrent. Sin embargo, la realidad es que las posturas siguen encalladas. «La señora Díaz solo habla con los sindicatos que le interesan», ha señalado la diputada de la CUP Mireia Vehí.

Desde Esquerra reconocen «los intentos» por parte de Díaz, pero al mimso tiempo insinúan que «hay un veto» por parte de otros miembros del Gobierno. «No hay nada cerrado, pero sí que podemos votar que no tranquilamente», ha afirmado Jordi Salvador, diputado de ERC, que también ha advertido que su grupo no puede «avalar esta reforma laboral» con el texto actual, aunque no cierra la puerta «por las personas que hay detrás de esto».

«Estamos en el no porque creemos que esto tiene que cambiar. Lo que yo haría es subrayar el valor que tiene esta declaración conjunta, que da una vía al Gobierno para que arregle lo que tiene que arreglar», ha zanjado Aizpurua.

No a Ciudadanos

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, también ha respondido este jueves a los recelos de Díaz a que la reforma se convalide con los votos de Ciudadanos. «No podemos excluir a nadie», ha aseverado La dirigente socialista ha pedido a ERC y EH Bildu que dejen «una puerta abierta» a apoyar la reforma laboral ante la declaración conjunta que han presentado en el Congreso contra la convalidación junto a la CUP y BNG.