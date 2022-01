Díaz presiona a ERC dando por hecho su apoyo a la reforma laboral

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha mostrado este miércoles confiada en que ERC acabará dando su apoyo a la reforma laboral, pactada por el Gobierno con la patronal y los sindicatos. Díaz ha viajado a Barcelona para reunirse con los sindicatos, hacer campaña a favor de la reforma laboral y presionar a Esquerra a través de sus bases sindicales. Por la mañana, la vicepresidenta ha mantenido un encuentro con UGT de Cataluña, sindicato del que proceden un buen número de dirigentes de ERC, y por la tarde participará en una asamblea de CC OO.

Díaz, que días atrás cenó con Pere Aragonès, aprovechando la conferencia que el presidente de la Generalitat pronunció en Madrid, ha dado por hecho el sí de ERC a la reforma, a pesar de la posición crítica de los republicanos, que se resisten a salir en defensa del Gobierno. «Todas las normas del ministerio, como los ERTE o la ley de los riders, han contado siempre con el apoyo de ERC. Tenemos una relación extraordinaria, confío en la negociación y creo que saldrá adelante», ha afirmado, tras reunirse con el secretario general de UGT Cataluña, Camil Ros, que ha pedido a ERC que la reforma laboral sea ratificada por la mayoría de izquierdas del Congreso.

Díaz no ha querido revelar si mantendrá algún encuentro con el president Aragonès, aunque la cena que celebraron en Madrid tampoco estaba anunciada. La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que la reforma laboral es la primera que recupera derechos en 40 años. «Me da un poco de pena que cuando se habla de una norma tan importante, las razones que se aducen sean políticas», ha presionado a ERC. «No estoy haciendo política», ha dicho. «Estoy defendiendo los derechos de los trabajadores del país», ha asegurado. «Lo que se vota el 3 de febrero es una reforma que recupera derechos para lo trabajadores y no un proyecto político», ha rematado. «Es muy difícil decir no a esta reforma», ha interpelado a ERC, que a día de hoy insiste en votar en contra del proyecto del Gobierno, pues cree que se queda corto. Díaz completará mañana la visita a Cataluña y se desplazará a la sede central de SEAT, en Martorell (Barcelona), donde será recibida por su presidente, Wayne Griffiths.

Ros, por su parte, ha pedido a Esquerra que se sume el acuerdo alcanzado con el Gobierno y la patronal. y que la reforma sea ratificada por la «mayoría de izquierdas». «Un mensaje claro a toda las formaciones políticas: queremos que este acuerdo sea ratificado por la mayoría de izquierda que tumbó a Rajoy e hizo un gobierno progresista», ha afirmado. «ERC ha aprobado los Presupuestos del Estado y creemos que hay que crear las condiciones» para que apruebe la reforma, ha señalado.