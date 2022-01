Torrent, tras reunirse con Díaz: «Esta no es la reforma que Cataluña necesita» El consejero de Empresa fija dos condiciones para el apoyo republicano: que el Govern recupere la autorización administrativa como autoridad laboral en los ERE y la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales

Esquerra Republicana insiste en el no a la reforma laboral pactada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. La vicepresidenta del Ejecutivo central, Yolanda Díaz, y el consejero de Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, cenaron ayer en Barcelona, aprovechando la visita de la ministra a Cataluña. Torrent, dirigente de la máxima confianza de Pere Aragonès, no ha querido aclarar si el encuentro sirvió para desencallar la negociación ni si sirvió para que esta avanzara o se bloqueara aún más. Pero sí ha advertido que trasladó a Díaz la posición que defiende el Govern desde hace días: «Esta no es la propuesta de reforma laboral que Cataluña necesita».

Torrent ha aclarado que él no negocia la reforma laboral y que quien lo hace y a quien corresponde es a los grupos parlamentarios en el Congreso. El consejero ha tratado de no inmiscuirse en el ámbito de los partidos, toda vez que Jordi Sànchez, secretario general de Junts, ha insinuado este jueves en RTVE que Torrent, con la cena de ayer con la ministra, lo que hizo es desautorizar a Gabriel Rufían, que es quien lidera las conversaciones. En cualquier caso y a pesar de reiterar que el Govern catalán no negocia con el Gobierno sobre esta cuestión, sí ha fijado cuáles son las condiciones que desbloquearían el voto favorable de los republicanos.

Por un lado, ha reclamado que la Generalitat recupere la autorización administrativa como autoridad laboral en los expedientes de regulación de empleo y la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. La posición del Gobierno catalán reafirma el rechazo expresado este jueves en el frente común integrado por ERC, EH-Bildu, la CUP y el BNG.

Según Torrent, se trata de reclamaciones de tipo laboral y que no hay otras «derivadas» de tipo político, como apuntó ayer Díaz, que dijo que le da un «poco de pena que cuando se habla de una norma tan importante, las razones que se aducen sean políticas».