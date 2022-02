Díaz defiende que la reforma laboral ya está desplegando sus efectos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue elaborando argumentos para convencer a los aliaos de la investidura, singularmente a Esquerra, de que se sumen a la convalidación de la reforma valorar. De momento, con nulo éxito. A escasas 24 horas para que el Congreso debate el real decreto ley que recoge el acuerdo suscrito por el Ejecutivo con empresarios y sindicatos, Díaz defendió que la norma ya empezado a desplegar sus efectos sobre la contratación indefinida e instó a no truncar el avance que eso supone. El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, no se dio por aludido.

En respuesta a una pregunta del secretario general del PP, Teodoro García Egea, durante la sesión de control al Gobierno, la vicepresidenta segunda echó mano de los datos del paro registrado, conocidos este mismo miércoles, y argumentó que el hecho de que el 15% de los contratos suscritos en enero hayan sido indefinidos, frente al 9,1% de la media histórica en la última década se debe precisamente a la aplicación de la reforma, que entró en vigor a finales de diciembre, a pesar de que el decreto incluía una 'vacatio legis' de seis meses para que las empresas se adaptasen a las nuevas exigencias.

Díaz presionó así a sus aliados habituales. «Los grupos políticos que voten en contra van a tener que explicar a los trabajadores de este país por qué el viernes se van a levantar con menos derechos de los que hoy tienen. Mañana lo que se vota es si esta norma que está en vigor decae y entra en vigor la del PP», insistió.

Mayoría suficiente

A estas alturas, sin embargo, formaciones como ERC o EH-Bildu, tienen ya claro, como también el Gobierno, que existen votos suficientes para que el escenario catastrofista que dibujó la ministra de Trabajo no se produzca, aunque ni Unidas Podemos ni la propia vicepresidenta se sientan cómodos con el hecho de que sea Ciudadanos (y una suma de partidos pequeños que incluye a PDeCAT, Más País, Compromís, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias e incluso UPN) quienes vayan a ayudar a evitarlo.

Los portavoces de los dos grupos independentistas, Gabriel Rufián y Oskar Matute, se sacudieron, de hecho, cualquier sentimiento de culpa e invirtieron la carga de la prueba. «Prometimos una derogación real de una reforma del PP que provocó mucho dolor y precarizó a toda una generación. Esta gente tiene la mayoría necesaria para hacerla y no la quieren utilizar», censuró el republicano catalán. «La derogación de la reforma laboral contaba con los votos posibles para llevarla a efecto. Si no se hace, no será por falta de voluntad de EH Bildu. Mantenemos la mano tendida para recuperar los derechos arrebatados y nivelar la balanza entre los que mandan y los trabajadores y trabajadoras», dijo también Matute en TVE-1.

EH Bildu condiciona su voto a la reforma laboral a que se recuperen la indemnización de 45 días por año trabajado y los salarios de tramitación y se establezca un control público de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de forma que sea necesaria la autorización de la autoridad laboral como «garantía pública para evitar la destrucción de empleo». Los partidos vascos, no solo EH-Bildu sin también el PNV, reclaman además la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.

«Posición inexplicable»

Los socios del Ejecutivo reprochan al Gobierno que se haya negado a negociar y a tramitar como proyecto de ley su real decreto por temor a que los empresarios se descuelguen del acuerdo ante eventuales cambios en el texto. Rufián insistió en que para él no es ningún problema explicar su posición. «La posición inexplicable -dijo metiendo el dedo en el ojo a Unidas Podemos- es la de quienes juraron y perjuraron que iban a derogar la reforma laboral y presentan una reforma que solo le gusta a Ciudadanos».

Tanto fuentes gubernamentales como sindicales creen que la postura de los republicanos catalanes tienen que ver también con la competencia electoral que supone para ellos la figura emergente de Yolanda Díaz. El portavoz de Esquerra, sin embargo, ha rechazado esa lectura. «Si un mes en una eternidad en política, quien crea que estamos pensando en unas elecciones que ellos mismos dicen que van a ser en dos años se equivoca», dijo.

Lo cierto es que la tranquilidad del ala socialista del Gobierno contrasta con el nerviosismo de Unidas Podemos. Una nube de periodistas se arremolinó hoy en torno a Díaz y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a su salida el Hemiciclo para preguntarles cómo va la interlocución con los grupos. El hombre fuerte de Pedro Sánchez replicó un sereno «van bien, van bien». Diaz, un casi brusco «seguimos negociando»