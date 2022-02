El PNV confirma que votará en contra de la reforma laboral

Desde el principio fue un 'no', pese a los requiebros continuó siendo un 'no' y, por si aún hubiera alguna duda, finalmente será un 'no'. Los seis diputados del PNV votarán en contra de la reforma laboral, que se somete a convalidación este jueves en el Congreso. La formación nacionalista se opone al decreto tras verse incapaz de arrancar al Gobierno su única reclamación: la prevalencia de los convenios autonómicos respecto a los estatales. Los jeltzales se suman así al rechazo no sólo de PP y Vox sino también de socios de Pedro Sánchez como ERC y Bildu.

A diferencia de las formaciones de izquierda, que habían elevado el listón hasta exigir cambios de calado en el decreto, Sabin Etxea condicionaba su voto a favor al blindaje del marco vasco de relaciones laborales. No había medias tintas: garantizarlo supondría un 'sí' y lo contrario, un 'no'. La abstención no estaba sobre la mesa. Hubo negociaciones hasta el último momento, pero el Ejecutivo se veía entre la espada y la pared por la negativa de la patronal a cambiar «una coma» y la amenaza de Ciudadanos, con nueve votos clave, de abandonar la ecuación si se cedía ante los nacionalistas.