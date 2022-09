Feijóo gustó más en el debate del Senado entre los votantes populares que Sánchez entre los socialistas

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado un inusual sondeo 'flash' del debate del Senado que tuvo lugar el pasado martes, 6 de septiembre, y que se convirtió en un cara a cara entre el presidente del Gobierno, que comparecía a petición propia en la Cámara Alta, y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Lo que pretende dilucidar la encuesta es la respuesta a la pregunta de quién ganó el duelo verbal, si el líder popular o el socialista.

Una de las conclusiones del sondeo es que Feijóo gustó más entre sus votantes (entre quienes declaran haber votado al PP en las elecciones de noviembre de 2019) que Pedro Sánchez entre los votantes del PSOE.

Entre los votantes socialistas que vieron el debate o tuvieron noticias sobre él, el 58,3% da la victoria a Pedro Sánchez, el 18,8% opina que el debate no lo ganó ninguno y el 3,9% considera que el triunfador fue Feijóo.

Los votantes del PP le dan la victoria a su líder con un mayor margen: el 66,8% del total. Frente a ello, un 3,6% cree que el debate lo ganó Sánchez. Y el 21,4% considera que no lo ganó ninguno.

Pedro Sánchez consigue más apoyos entre quienes en las últimas elecciones votaron a Unidas Podemos (el 58% le da el triunfo) o en Comú Podem (67,1%) que entre los votantes del propio Partido Socialista.

Sobre el total de los votantes socialistas entrevistados tanto que siguieran, o no, el debate, el 39% da la victoria a Sánchez, frente al 46% de los votantes del PP que consideran que quien lo ganó fue Feijóo.

Cuatro de cada diez «no tuvieron noticia» del debate

Pero, de acuerdo con el sondeo, el 39,1% de los encuestados «no tuvieron noticia del debate». Eso significa que cuatro de cada diez personas no sólo no siguieron el pleno del Senado, sino que no contaron con ninguna información del extenso primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo. Se trataba del primer debate largo entre ambos, ya que el líder popular no es diputado y no pudo intervenir en el Debate del Estado de la Nación el pasado julio. Hasta la semana pasada el líder popular sólo había podido confrontar con Sánchez en una sesión de control en el Senado.

El presidente del Gobierno registró su comparecencia a petición propia después de que Feijóo le reclamara mantener un debate en la Cámara Alta.

Si el verdadero ganador del debate, a tenor de la encuesta del CIS, es el desinterés, entre el total de encuestados, el 17,7% da la victoria de la contienda dialéctica a Pedro Sánchez, el 14,6% considera que ganó Feijóo y el 15,9% considera que ninguno de los dos resultó vencedor.

El pleno del Senado no fue a dos. Si bien el presidente del Gobierno únicamente respondió de manera personalizada a Feijóo, en él participaron el resto de los grupos políticos que forman parte de la Cámara Alta. A éstos, el líder socialista contestó en bloque. Pero sólo el 0,1% de los encuestados considera que ganó otro portavoz de otro grupo ajeno al bipartidismo.

Victoria para Sánchez entre quienes siguieron el cara a cara

Entre quienes siguieron el debate del Senado o tuvieron alguna información sobre él, el 29% creen que el duelo verbal lo ganó Pedro Sánchez, el 24% da la victoria a Alberto Núñez Feijóo y el 26,1% considera que no lo ganó ninguno de los dos. Cerca del 20% declara no saber quién lo ganó. Eso significa que hay más personas que opinan que no hubo vencedor en el debate de las que le dan el triunfo a líder del PP.

El 21,1% de las personas encuestadas siguió el debate, de acuerdo con el CIS. De ellas, el 9% lo vieron en su totalidad y el 74,4% sólo en parte. El seguimiento, en un 60,4%, se hizo por televisión en directo y en un 26,8%, por internet.