«Esta crisis política nos puede llevar a la Moncloa antes de lo esperado»

Santiago Abascal es muy cauto con la crisis que atraviesa el PP y se niega a hacer leña del árbol caído porque es consciente de que es su único socio posible. Sabe que lleva buenas cartas en la negociación de Castilla y León y por eso asegura que habrá repetición electoral si Vox no entra en el Gobierno regional. Su optimismo es tal que ve posible relevar a Pedro Sánchez en la Moncloa.

–¿Vox va a gobernar en Castilla y León?

–Vox cree que ha llegado el momento de entrar en los gobiernos, pero no está en nuestras manos tomar esa decisión. El partido que ganó las elecciones va a tener que decidirlo, pero si Vox no es tratado como cualquier otro partido habrá de nuevo elecciones en Castilla y León salvo que el PP llegue a un acuerdo con el PSOE.

–¿Entrar en el Gobierno es una línea roja para apoyar la investidura de Mañueco?

–No hemos puesto ninguna línea roja con cuestiones programáticas, pero hay dos líneas rojas conceptuales: entrar en el Gobierno y no somos ni más ni menos que nadie. Los votantes de Vox no valen menos que los de Ciudadanos. Queremos el mismo trato.

–Cuesta creer que se plantee una repetición de elecciones.

–No descarto ningún escenario. No descarto un gobierno de coalición entre PP y Vox, no descarto que Mañueco sea investido con el PSOE y no descarto nuevas elecciones.

–¿Si Vox entra en el Gobierno sería con un vicepresidente y cuatro carteras?

–La cuestión de la vicepresidencia parece clara. Las carteras son más discutibles porque tenemos que hablar del número de consejerías y somos partidarios de reducirlas. Exigiremos una representación proporcional a nuestro resultado.

–¿La presidencia de las Cortes entra dentro del paquete?

–Exigimos un reconocimiento como el de Ciudadanos (que ocupó la presidencia).

–Hay quien dice que va de farol porque al final apoyarán al PP.

–Puedo asegurar que no voy de farol.

–¿La colaboración externa sin entrar en el Gobierno no se la plantea?

–Esa idea está descartada. Ya hemos tenido esa experiencia con el PP en Madrid, Murcia, Andalucía y han sido experiencias fracasadas. Si el PP no gobierna con nosotros, si no tiene una vigilancia, no cumple los pactos.

–¿La derogación de las leyes de género, la memoria histórica, las de igualdad son líneas rojas para la negociación?

–No voy a hablar de líneas rojas. La derogación o modificación de esas leyes van a estar en la mesa de negociación. Hemos tenido un 17,7% de los votos y el PP un 33%. Lógicamente el programa del PP va a tener más peso que el de Vox. No somos lunáticos maximalistas para imponer nuestros principios. En los gobiernos, cuando no se tiene mayoría absoluta, todos tenemos que ceder. Por cierto, Casado dijo el otro día que el que quiera pactar con el PP tenía que aceptar sus principios. Es sorprendente, un partido no puede imponer a otro sus principios.

–¿No cree que Vox tiene buenos resultados más por la marca que por los candidatos? El de Castilla y León era un desconocido.

–Se suele decir que Vox no tiene cuadros, a quienes dicen eso les digo que miren las intervenciones de los 52 diputados de Vox, que son brillantes. Vox tiene los mejores parlamentarios del Congreso, y eso se va a reproducir en las Cortes de Castilla y León. Vox es ya una alternativa política muy sólida, con muchos cuadros, es un partido organizado en todo el territorio nacional, con un importantísimo número de militantes. Somos el partido que obtiene más financiación a través de las cuotas de afiliación.

Casado no acepta el resultado

–¿Cómo van a convencer al PP de que no puede gobernar en solitario?

–No sé qué necesitan, quizás unos días, unas semanas, para convencerse de que no vamos de farol. Ellos sabrán si quieren unas nuevas elecciones o si prefieren un acuerdo con el PSOE. Solo hay dos votos posibles de Vox, a favor o en contra.

–¿Ve factible la abstención del PSOE para dejar fuera a Vox?

–No la descartamos. Si el PP se niega a que podamos gobernar desde una perspectiva infantil de la política y mantiene que no tenemos derecho a gobernar y tenemos que ceder al chantaje final para que no gobierne la izquierda, tendrá que obtener los votos de los socialistas o iremos de nuevo a elecciones. Deberá decidir si les interesa la repetición. Nosotros no tenemos miedo, tenemos miedo a faltar al respeto a nuestros electores. No nos vamos a bajar del burro.

–Todo apunta a que si hay repetición, el más favorecido sería Vox. ¿Igual les interesa?

–No lo tengo claro. No tenemos miedo pero no las deseamos por el coste que suponen y porque representa un fracaso de la política.

–¿De qué manera influyen sus malas relaciones con Pablo Casado en las negociaciones?

–No deben influir, por nuestra parte no va a influir. Pero hay diferencia entre las declaraciones de la dirección nacional con gran insolencia hacia nosotros, y las de Mañueco, que prefiere gobernar en solitario pero no descarta otras opciones. Mañueco ha aceptado el resultado electoral.

–¿Casado no lo ha aceptado?

–No lo ha aceptado.

–Pero esa falta de química entre ambos no facilita los acuerdos.

–No es un problema de química, es un problema de posicionamiento político. Casado recibió (este martes) órdenes de Pedro Sánchez de que debía señalar a Vox como un problema para la democracia y dos horas después Casado compareció e hizo un discurso de demonización de Vox, como en la moción de censura.

–¿Sánchez da órdenes a Casado?

–No sé quién manda en estos momentos en el PP y en la política de pactos. Pero vi los aplausos de Pablo Iglesias a Casado en la moción de censura y hace unos días vi, horas antes de que Casado hiciera (el miércoles) esa declaración brutal contra Vox, que Sánchez le había dado públicamente la instrucción, la orden, de que señalara a Vox como un problema para la democracia. Y Casado habló de Vox como un enemigo de las instituciones autonómicas, constitucionales y europeas.

–Habla como si existiera una confabulación de PSOE y PP contra Vox.

–No tenemos muy claro dónde se toman las decisiones en el PP en relación a Castilla y León. Si se van a tomar en Valladolid, en Génova 13, en Alemania o en Bruselas, donde los socios del PP europeo le han prohibido a Casado pactar con nosotros. Las decisiones de pactos de Vox se toman en España.

–¿Habrá adelanto electoral en Andalucía?

–El adelanto electoral en Andalucía se va a alejar en el horizonte aunque sería importante un adelanto. En Andalucía, como se ha visto en Castilla y León, el Parlamento ya no representa a la voluntad de los andaluces. Como también ocurre en el Gobierno nacional. Si se vota en Andalucía la representación va a ser notablemente distinta a la de este momento.

–¿La candidata va a ser Macarena Olona?

–No decidimos los candidatos hasta que se convocan las elecciones. Es uno de los nombres que barajamos, sería una gran candidata, pero también es una gran secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso y es una pieza muy difícil de sustituir. Pero hemos demostrado que podemos elegir a un candidato con muy poco tiempo y tener un excelente resultado.

–¿Si sus resultados en Andalucía también mejoran van a exigir entrar en la Junta?

–Si hay una mayoría suficiente entre el PP y Vox, o entre Vox y el PP porque está por ver quién gana, querremos formar parte de Gobierno.

–¿Vox puede ganar en Andalucía?

–No tengo ninguna duda. Las encuestas colocan a Vox como primera fuerza en todas las provincias de la costa andaluza.

Cerca de superar al PSOE

–¿Y a nivel nacional?

–Vox puede ganar en unas generales al PP y al PSOE. No es una declaración grandilocuente, lo digo con toda la convicción. Estamos cerca de ganar al PSOE y de ser la primera fuerza política.

–¿Se ve como presidente del Gobierno?

–Está por ver. Vox puede ganar y si tiene capacidad de interlocución política y hay una mayoría no descarto la posibilidad de acceder a la Presidencia del Gobierno.

–¿Con quién podría pactar Vox para gobernar España?

–Hay que ver cómo se resuelve el liderazgo del PP, pero en estos momentos nuestro único socio posible sería el PP.

–¿Lo ve a corto plazo?

–Todo ha ido mucho más rápido de lo que esperábamos. Nuestro planteamiento político siempre ha sido a largo plazo, pero es verdad que la aceleración de la política nos puede llevar a que ese acontecimiento se produzca antes de lo que esperábamos.

–¿En la crisis que ha estallado en el PP, a quién cree, a Ayuso o a Casado?

–Creo en la presunción de inocencia. No me gustan las cazas de brujas ni los juicios mediáticos. Voy a ser cauto.

–¿Qué consecuencias puede tener para el PP esta guerra total?

–No pueden ser positivas, pero no puedo alegrarme porque los partidos articulan la vida democrática. Lo observo entre triste y consternado.

–¿Afectará a sus relaciones con el PP?

–No lo creo. Afectará a su intención de voto.