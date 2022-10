La consulta de Junts arranca con problemas técnicos y alta participación

La consulta que Junts ha convocado entre su militancia para decidir si sigue o no en el Govern catalán ha empezado esta pasada medianoche con algunas incidencias técnicas y una alta participación, según han informado en la formación nacionalista. La votación telemática empezó a las doce de la noche y se prolongará hasta las cinco de la tarde de mañana. El resultado se espera que se conozca de inmediato, de manera provisional, y los datos definitivos y validados se comunicarán el sábado.

Cerca de 6.500 militantes tienen derecho a voto. Según fuentes del partido, la consulta se está desarrollando «con normalidad». «No hay ningún problema técnico», han señalado desde el partido. Pero sí ha habido problemas en las primeras horas. En concreto, desde la organización de la consulta han admitido «dos momentos de colapso». Uno a las doce de la noche y otro a las ocho de la mañana como «consecuencia de la alta participación». «Los problemas técnicos se han producido en la votación de los consejeros nacionales y ya han sido resueltos», han apuntado en Junts. La formación nacionalista celebra dos consultas simultáneas: la que debe decidir la continuidad en el Govern y la elección de los miembros del consejo nacional.

La consulta se celebra telemáticamente y el voto presencial no es posible. Según la organización, la participación es alta, si bien no ha dado cifras de cuánta gente ha votado ya. El precedente más inmediato de votación en la formación fue el de la elección de la presidenta y el secretario general, el pasado mes de julio. La participación fue del 37% del censo. Los problemas técnicos no son nuevos. El pasado mes de septiembre, Junts tuvo que paralizar la elección de los cargos territoriales por incidencias informáticas.