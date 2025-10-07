Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comisión parlamentaria, en directo: Canarias revisa la proposición de ley de los municipios turísticos de las islas
Francina Armengol, con la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, y el vicepresidente Gómez de Celis. EP

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas para no agraviar a Israel en el 7-O

La Embajada israelí tachó de «inhumano y aberrante» que el Gobierno eligiera la fecha del segundo aniversario de los atentados de Hamas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 11:22

Comenta

El Congreso de los Diputados ha aplazado a mañana miércoles la votación sobre el embargo de armas a Israel. La Junta de Portavoces ha ... tomado la decisión de retrasar a mañana miércoles la votación, prevista en un principio para el Pleno de esta tarde, para evitar que coincida con el segundo aniversario de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. El debate, sin embargo, sí se celebrará este martes.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  3. 3 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  5. 5 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro
  8. 8 Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia: «Desde que conocí la condena actué inmediatamente»
  9. 9 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  10. 10 Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Congreso aplaza la votación del embargo de armas para no agraviar a Israel en el 7-O

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas para no agraviar a Israel en el 7-O