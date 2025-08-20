Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre en las inmediaciones del fuego de Lugo EP

Las comunidades comienzan a solicitar la zona catastrófica que el Gobierno aprobará el martes

Asturias y Castilla y León han anunciado este miércoles que pedirán la declaración, que se unen a Madrid, aunque el Ejecutivo central aplicará la medida a las áreas afectadas por los incendios

C. P. S.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:35

Las comunidades autónomas afectadas por los incendios forestales de agosto han iniciado los trámites para solicitar la declaración de zona catastrófica, un paso imprescindible para ... que los afectados puedan acceder a ayudas extraordinarias. Aunque el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, tiene previsto aprobar esta medida el próximo martes, 26 de agosto, según anunció el jefe del Ejecutivo ayer, los presidentes regionales buscan garantizar que sus territorios queden formalmente incluidos y, así, acelerar la activación de las ayudas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que están desapareciendo en Canarias»
  2. 2 Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal: 9 personas atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad
  3. 3 Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín
  4. 4 Detienen a un tercer implicado en el asesinato a manos de sicarios de JonathanÂ 'elÂ Conejero'
  5. 5 La Guardia Civil detiene a un hombre por maltrato animal tras el abandono de su perra en Gran Canaria
  6. 6 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  7. 7 La viñeta de Morgan de este miércoles 20 de agosto
  8. 8 Investigadores canarios hallan una nueva proteína implicada en la reparación del ADN dañado
  9. 9 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»
  10. 10 ¿Usted también vio el ataque de una orca a su entrenadora? Es falso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las comunidades comienzan a solicitar la zona catastrófica que el Gobierno aprobará el martes

Las comunidades comienzan a solicitar la zona catastrófica que el Gobierno aprobará el martes