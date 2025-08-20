Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona arrasada por el incendio forestal de Abejera (Zamora). EFE

Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

UPA solicita «medidas concretas» para agricultores y ganaderos y Cepyme que se facilite el acceso a créditos blandos, aplazamientos fiscales y apoyo a la liquidez inmediata para empresas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:11

Aún es pronto para cuantificar el impacto económico que los incendios forestales de agosto están generando en explotaciones agrarias, ganaderas y otro tipo de ... negocios rurales, entre otras actividades, pero los colectivos afectados no quieren esperar a conocer el importe total de esta factura para ponerse en acción y solicitar medidas que contribuyeb a paliar los efectos del desastre medioambiental.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que están desapareciendo en Canarias»
  2. 2 Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal: 9 personas atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad
  3. 3 La viñeta de Morgan de este miércoles 20 de agosto
  4. 4 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  5. 5 La Guardia Civil detiene a un hombre por maltrato animal tras el abandono de su perra en Gran Canaria
  6. 6 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  7. 7 Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín
  8. 8 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»
  9. 9 ¿Usted también vio el ataque de una orca a su entrenadora? Es falso
  10. 10 Investigadores canarios hallan una nueva proteína implicada en la reparación del ADN dañado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios