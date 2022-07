Canas por el estado de la nación

Si las canas hablaran, las de Pedro Sánchez narrarían un relato de pandemia, inflación, guerra en Ucrania o de un volcán que entró en erupción en La Palma. Pero sobre todo, de un tira y afloja constante con sus socios de Unidas Podemos. El presidente no las disimula, porque casan a la perfección con el discurso de apertura que este martes ha pronunciado en el Congreso para abrir el debate sobre el estado de la nación, en la que, en tono serio, ha dibujado un panorama sombrío en el que la coalición, como si fuera Aquiles en una Iliada de minoría parlamentaria y geometría variable, ha atravesado la tormenta. El problema es que en la Cámara baja no todo el mundo está de acuerdo con esta visión y la oposición no compra esta épica. «También hay que contar lo bueno», ha insistido, con su 'Manual de Resistencia' en la mano, pero nadie la ha visto por ningún lado hoy en el hemiciclo. Al menos en la primera parte de su discurso.

Hace dos años y medio, con el cabello totalmente negro, Sánchez relataba sus prioridades en la sesión de investidura con la que nacia el primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia en España. En los cenáculos aún no había «personas fumando puros y conspirando contra el Gobierno», como señaló hace poco el presidente, al que dos Pablos, Pablo Casado y Pablo Iglesias, le acompañaban ese día. Pero la nueva política devora a sus hijos, como a los diputados populares Cayetana Álvarez de Toledo, Teodoro García Egea o José Luis Ábalos, que deambulaban por los pasillos como actores de reparto que acaban de cumplir con su papel de figurantes en esta obra.

Hoy, como en aquella víspera de Reyes Magos de 2022, en el patio que da acceso al hemiciclo no cabía un alfiler. Reinaba un ambiente de boda, de día grande. En plena ola de calor, lo más cotizado eran los huecos de sombra que evitaban exponerse a los 25 grados que ya a las 11 de la mañana castigaban Madrid. Cientos de periodistas, policías, diputados, ujieres y un nutrido grupo de visitantes -entre los que se encontraban numerosos presidentes autonómicos-, miraban curiosos el ajetreo antes de la última llamada. La covid-19 y la covid-22, que es como llaman ahora a la séptima ola, parecía ser cosa del pasado en una nueva normalidad que se alargará los tres próximos días y que está dominada por montañas de cigarrillos en el suelo, corrillos y confidencias entre compañeros.

El momento estelar de la mañana llegó cuando Sánchez, que cambió el tono épico inicial por otro más alegre, casi de vendedor de cupones de los que «reparten ilusión» con El Gordo, fue desgranando las medidas económicas que tenía guardadas bajo llave desde el día anterior mientras su bancada y la de Unidas Podemos celebraban cada una como si fuera un gol de su equipo. «Les anuncio un impuesto a los beneficios extraordinarios a las grandes empresas», «¡bieeeeeen!». «Impuesto a las entidades finacieras», «¡bieeeeeen!»... Todo en medio de una catársis en la que morados y socialistas olvidaban por un momento sus rencillas de la semana anterior tras el anuncio del presidente de aumentar el gasto militar.

Pero un destacado miembro del Gobierno no aplaudía. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que poco antes del inicio del debate había reconocido que no conocía el contenido de estas medidas, tomaba notas con gesto serio. Contrastaba con la euforia de la secretaria general de los morados y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que hablaba, con brillo en los ojos, de la «reorientación del Gobierno», como si este hubiera vuelto a la Puerta del Sol del 15-M en un abrir y cerrar de ojos. Para Podemos, Sánchez era hoy 'El Renacido'.

Las doce tribus del Congreso

Al otro lado, los diputados del PP portaban lazos azules, el color del recuerdo a la lucha contra ETA. Sus rostros eran más graves. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo se «estrenaba» como diputado, cargo que aún no ocupa, ya que oficialmente es senador. Por eso no intervendrá en este debate, tampoco en los pasillos del Congreso pese a las insistentes preguntas de los periodistas.

Con el aforo hasta la bandera, los grupos parlamentarios se mueven entre las distintas instalaciones del Congreso en fila india y en grupo. Los de Vox, encabezados por Santiago Abascal, con paso firme y sin detenerse ante los micrófonos. Ciudadanos, con Edmundo Bal e Inés Arrimadas al frente, con caras de refundación... Es una boda en la que los espectadores saben perfectamente quién va de parte del novio o de la novia o cuál es cada una de las doce tribus del Congreso. «Ya está, gracias», finalizó su discurso de hora y veinticuatro minutos el presidente del Gobierno.