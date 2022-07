Sánchez se erige en antídoto contra la inflación: «Iremos a por todas»

FOTO: El Gobierno, PSOE y Unidas Podemos aplauden a Sánchez tras su Intervención. / J. R. Ladra | VÍDEO: El presidente del Gobierno anuncia las nuevas medidas. / V. C.

Pedro Sánchez se enfrentó hoy a su primer debate sobre el estado de la nación como si se tratara de un nuevo inicio, una oportunidad para reconectar con los ciudadanos pero también, y no menos importante, con sus principales aliados, que venían demandando un giro a la izquierda para agotar la legislatura. Claramente condicionado por el varapalo recibido por su partido en las andaluzas del pasado 19 de julio, el presidente del Gobierno aprovechó la ocasión para admitir que vienen tiempos difíciles pero que hará todo lo que esté en su mano para defender a la «mayoría social». «Iremos a por todas», prometió.

Toda su intervención, de algo menos de hora y media, estuvo dedicada a contraponer dos modelos: el suyo, identificado como el progresista, y el que desplegó el PP durante la crisis financiera hace más de una década. Ese «a por todas» con el que trufó su discurso de principio a fin contrasta casi más, sin embargo, con el empleado por otro presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010, tras congelar las pensiones y reducir los salarios públicos muy presionado por una UE que ahora ha optado por otras políticas. «Tomaré las decisiones que España necesita aunque sean difíciles. Voy a seguir ese camino cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste», dijo.

Sánchez evitó dar sensación de falta de contacto con la realidad y frente a una oposición que le acusa de ser un nuevo Zapatero (por ese optimismo antropológico que desplegó el expresidente durante la primera fase de su mandato y que le llevó a hablar de brotes verdes en la economía que nunca florecieron) se mostró realista. «Quiero hablar claro a la gente. No voy a entrar en rodeos y no voy a disimular los riesgos ni voy a adornar la situación. Pero tampoco voy a entregarme a un catastrofismo sin base. Invito a los españoles a desconfiar de quienes ofrecen falsos remedios a enfermedades reales», dijo en clara alusión al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que llegó a comparar con un «curandero que quiere beneficiarse de la enfermedad». «El curandero nos dirá que la inflación es culpa del Gobierno (...) Si la inflación actual es culpa del Gobierno, ¿por qué hay 8 países de la zona euro y más de 65 en el mundo que registran ahora mismo una inflación más alta que España?», cuestionó tras señalar a la pandemia y la «guerra de Putin» como factores determinantes de la situación.

El presidente del Gobierno admitió que hay muchas variables que pueden hacer que la elevada inflación, que la ministra de Hacienda aún definió hoy como una «situación transitoria», complique aún más la vida de los españoles, entre ellas, cómo evolucione la guerra en Ucrania, cómo respondan las economías estadounidense y alemana o el papel que pueda jugar China. Sin embargo, insistió en que se «dejará la piel» para defender a la clase media y trabajadora y para ejemplificarlo, sacó su as en la manga, nuevas medidas que van más allá de las ya aprobadas en el segundo decreto ley anticrisis que se vota este jueves.

«A la altura del 15-M»

Los socios de la coalición habían llegado a este debate sin sentarse a hablar de su última crisis y sin haber celebrado la reunión de la comisión de seguimiento del pacto, solicitada el pasado martes por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para abordar sus discrepancias sobre el gasto en Defensa. Fue llamativo ver, de hecho, cómo mientras el resto de miembros del Ejecutivo aplaudían los anuncios del jefe del Ejecutivo, Díaz apuntaba de manera aplicada en un bloc apoyado sobre sus piernas. Pero la reacción de Podemos tras oír la intervención de Sánchez fue más elogiosa de lo que habría cabido esperar. De una coalición «a altura del 15-M» habló incluso la secretaria general de los morados, Ione Belarra.

Entre las medidas anunciadas por Sánchez están un impuesto de dos años a las entidades financieras para recaudar en torno a 1.500 millones de euros, que se sumará al ya anunciado a las grandes empresas eléctricas, gasísticas y petroleras para gravar los beneficios extraordinarios obtenidos entre 2022 y 2023 y con el que el Ejecutivo aspira a recaudar 2.000 euros al año durante otros dos años. «Este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos», esgrimió.

También está en sintonía con las demandas de Podemos la decisión de bonificar al 100% los billetes multiviaje de cercanías, rodalies y trenes de media distancia. Y en su búsqueda de la confrontación ideológica, el presidente del Gobierno buscó el contraste con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que recientemente ha anunciado la puesta en marcha de una beca para estudiantes de colegios privados, y habló de un suplemento de 100 euros, entre septiembre y diciembre, para los estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca, además de la construcción de 12.000 viviendas de la Operación Campamento en Madrid, de las que el 60% serán públicas.

A su socio, en todo caso, se dirigió sin nombrarlo durante buena parte de su intervención para defender su política en materia de Defensa, vinculada a la invasión rusa de Ucrania. «Olvidan que no participar del esfuerzo bélico no nos libraría de consecuencias de la guerra, nos aislaría del resto de países con los que compartimos valores e interese y nos obligaría a capear los problemas en solitario», argumentó. También apeló a un asunto más emotivo. «Hace casi 90 años la decisión de los aliados de no intervenir en España nos condenó a cuatro décadas de retraso y de dictadura fascista. Hoy el destino nos brinda la oportunidad de estar en el lado correcto de la historia», dijo .

El jefe del Ejecutivo tuvo también mensajes para el principal partido de la oposición al que no solo instó a apoyar el jueves el decreto anticrisis sino que conminó una vez más a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial con un rotundo reproche. Sánchez vinculó, de hecho, los peros del PP a la renovación y su exigencia de que se retire la reforma con la que el Gobierno aspira a una renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que produzca un vuelco de la actual mayoría conservadora a favor de la progresista con su interés de impedir los «avances sociales» impulsados por los socialistas. Con una alusión al recurso presentado contra la ley del aborto, acusó: «No aceptan el veredicto de las urnas y tratan de revocar conquistas civiles y sociales sin que los ciudadanos lo hayan decidido con su voto mayoritario».