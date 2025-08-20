Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La ministra Aagesen visita a la BRIF en Pinofranqueado (Cáceres). EFE

Las BRIF trabajarán todo el año y asumen labores preventivas en invierno

El nuevo convenio de la Empresa de Transformación Agraria, publicado este miércoles en el BOE, fija la permanencia de las brigadas de refuerzo y amplía sus funciones más allá de la extinción de incendios

Miguel G. Casallo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:29

Las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) dejarán de ser personal eventual para convertirse en efectivos fijos durante los 365 días del año. Así ... lo recoge la modificación del convenio colectivo de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que refuerza su papel tanto en la extinción como en la prevención de incendios.

