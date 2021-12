Borràs presiona a Aragonès para que desobedezca las sentencias sobre el castellano

El independentismo empieza a agrietarse también en la cuestión del conflicto lingüístico. ERC y Junts, socios en el Govern catalán, han permanecido estos últimos días cohesionados en torno a la polémica del colegio de Canet de Mar (Barcelona) y la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat a impartir el 25% de las clases en castellano. Junts, en cambio, ha iniciado este lunes las hostilidades y ha cargado contra el consejero de Educación, Josep-González-Cambray, de ERC, quien días atrás admitió que no podía hacer nada para que se cumpliera la sentencia en Canet y por tanto no podía evitar que el colegio Turó del Drac adaptara su estructura al fallo judicial para que el niño de P5 de la familia que acudió a los tribunales pueda recibir el 25% de las asignaturas en catalán.

La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, que mantiene posiciones muy radicales en la cuestión de la lengua, ha instado esta mañana al consejero de la Generalitat a que desobedezca las sentencias sobre el español. «Es imposible que no podamos hacer nada. Hay que poder hacer cosas», ha criticado Borràs al consejero de Educación, que asumió resignado que debía acatar las resoluciones judiciales, en parte porque, como en el caso de Canet, dijo que la orden judicial iba dirigida al director del centro y no a la Consejería de Educación. Por ello, Borràs, ha emplazado al Govern a intervenir la dirección de los centros para dar «cobertura y descargar la presión sobre los profesionales». La líder nacionalista propone que la Consejería de Educación adopte las mismas medidas que para el referéndum ilegal del 1-O. Asumir la responsabilidad desde la administración autonómica de una eventual desobediencia para exculpar a los directores de los centros educativos, que en el 1-O eran colegios electorales.

En una carta firmada por dirigentes del soberanismo, entre otros el expresidente Quim Torra o el exvicepresidente Josep-Lluís Carod-Rovira, llegan a la misma conclusión que Borràs y aprietan a Aragonès para que desacate. «Cuando se produce un ataque a la lengua, se pasa muy rápidamente de decir que el catalán no se toca a decir que no podemos hacer nada ante una decisión judicial», critican. «Los poderes ejecutivo y legislativo no están subordinados a lo judicial», afirman. Y rematan que si hay una mayoría a favor de un modelo de escuela, es necesario defenderlo «por todos los medios», incluso «asumiendo los riesgos desde el gobierno sin dejar a los docentes desprotegidos ante nuevos ataques». «Es necesaria una estrategia institucional clara y asumida con todas las consecuencias de no acatar resoluciones contrarias a la lengua catalana ya la inmersión en el ámbito escolar», rematan.