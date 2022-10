Borràs abre la campaña de la consulta dando por hecha la ruptura del Govern

Los líderes de Junts han iniciado este martes la campaña de la consulta entre su militancia, que decidirá la salida o no del partido del Govern catalán. La consulta se celebrará entre el 6 y el 7 de octubre. La campaña exprés durará dos días, por lo que los dirigentes del partido se han lanzado ya esta mañana con todo. La presidenta de Junts, Laura Borràs, no ha querido aclarar en TV3 qué votará, porque ha señalado que antes que en la televisión quiere compartir su posición con la militancia.

Pero Borràs ha defendido claramente la salida de Junts del Govern. Ha calificado al Gobierno de Aragonès de «fraudulento», ha dicho que es un ejecutivo de «colisión» y no de coalición y ha dado por hecha la ruptura, pues se ha referido al gabinete de Aragonès de Govern de 33 diputados. «Un Govern de 33 diputados no tiene legitimidad democrática», ha afirmado. Se ha despachado a gusto. Su entorno, liderado por Jaume Alonso Cuevillas, no tardó ayer ni un minuto en defender la salida del ejecutivo, en cuanto la dirección juntera dio a conocer la pregunta de la consulta y el preámbulo. «¿Quieres que Junts siga formando parte del Govern de Catalunya?», es la pregunta que pactó la cúpula postconvergente.

Cerca de 6.500 militantes están llamados a votar en un referéndum interno, que puede partir el Govern, pero también la formación nacionalista. Además de Borràs y Cuevillas, apuestan por salir del Govern, entre otros, Puigdemont, Comín, Batet, Rius y Puigneró. En el lado contrario, quien más se está significando es la consejera de Exteriores, Victoria Alsina. Apuestan por la continuidad de la actual administración autonómica, por ejemplo Jordi Sànchez, Josep Rull, Jaume Giró, Damià Calvet, Xavier Trias o Quim Forn. Quien no ha aclarado su posición es Jordi Turull, secretario general del partido. «Tenemos que hacer todos los esfuerzos para mantenernos en el gobierno», ha asegurado Forn en TV3. «Abandonar el Gobierno, ¿nos acerca o nos aleja de la independencia?», ha preguntado Alsina. «Está claro que ERC no está cumpliendo el acuerdo», ha dicho, pero a su juicio «renunciar a estar en el ejecutivo, pone las instituciones catalanes en manos del PSC y cierra la carpeta catalana durante años». «Es más fácil hacer oposición a ERC desde dentro de la Generalitat y levantar la voz», ha afirmado en elnacional.cat. Tras estas palabras, fuentes de ERC han expresado que lo mejor es que Junts se marche del Ejecutivo.

Mientras tanto, el Govern celebra este martes su reunión semanal. Podría ser la última a la que asisten los consejeros de Junts.