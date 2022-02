Los barones agitan el fantasma de un congreso anticipado si no se zanja la crisis La junta directiva nacional tiene potestad para forzar uno extraordinario ante el temor a que el PP se desangre antes del ordinario previsto en julio

La zozobra generada por el duelo ya sin piedad entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso desciende peldaño a peldaño hasta permear toda la estructura del PP. En el escalón de las baronías, la alarma es palpable. De Alfonso Fernández Mañueco, que vela armas ante una negociación para formar gobierno en Castilla y León cuajada de espinas, a Juanma Moreno, que teme que su estrella decline por el seísmo interno en la recta final hacia las elecciones en Andalucía, pasando por todos los cargos que se examinarán en apenas un año en los comicios municipales y que ven, acongojados, cómo el partido se desangra.

Las filias y fobias en torno a Casado y Ayuso van por barrios, pero lo que cunden, sobre todo, son las prisas; la urgencia de atajar cuanto antes la crisis ante el riesgo de que el PP se precipite a un vacío desconocido. A la emergencia le puso palabras un barón con singular ascendiente entre los populares y siempre en el candelero de los presidenciables, Alberto Núñez Feijóo. «Este problema que hemos creado tiene que tener una resolución rápida. Y no de meses, sino de días», conminó el líder de la Xunta de Galicia.

La honda y compartida preocupación que late en la trastienda, más allá de las fachadas de Génova y la Casa de Correos, es que la pugna descarnada por el poder que libran Casado y Ayuso no puede enquistarse empantanando al partido sin otro horizonte que la bronca cotidiana; un espectáculo retransmitido, por añadidura, a los cuatro vientos. Y es así donde los barones han comenzado a sugerir, de momento de puertas hacia dentro, que será preciso tomar «medidas» -según citan fuentes conocedoras del estado de ánimo de los líderes autonómicos- si los dos protagonistas del divorcio no encuentran un torniquete con el que frenar la sangría. Y el fantasma que se agita es la convocatoria de un congreso extraordinario, con lo que eso supondría en términos de liderazgo. Porque lo que internamente se da por hecho es que el PP no puede asumir el riesgo ir depauperándose día de aquí al cónclave ordinario previsto para julio.

Los estatutos de la formación habilitan a la junta directiva nacional, en tanto que su máxima autoridad entre congresos, a convocar uno con carácter excepcional si la propuesta acaba avalada por dos tercios de los cargos -más de un centenar- con representación. La normativa interna de los populares obliga a un margen de al menos mes y medio entre la convocatoria del congreso extraordinario y su celebración, pero ese lapso se puede reducir a 30 días si se justifica la urgencia de forma pertinente.

Fue, de nuevo, Núñez Feijóo quien puso voz a esa hipótesis, tras conminar a Casado -«todos estamos con él»- y a Ayuso a sentarse «a solas» a intentar desanudar, y con la mayor premura, su enfrentamiento. «Cuando uno mete la pata y la mete profundamente, lo tiene que solucionar», constató el presidente gallego, sin distinguir las culpas pero dejando caer su deseo de no tener que llegar «a un congreso» -cabe deducir que extraordinario- para detener la espiral.

El tirón de Ayuso entre la militancia, acreditado en la reciente campaña en Castilla y León, constituye un factor disuasorio para la dirección de Casado a la hora de medir fuerzas con el partido abierto en canal. En las últimas y convulsas horas se han sucedido los tuits de apoyo al presidente de los populares en un movimiento alentado por Alberto Casero, la mano derecha de Teodoro García Egea que erró en la votación de la reforma laboral, y algún otro integrante de la cúpula popular.