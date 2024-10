Ayuso: España «ya es un Estado policial» porque el Gobierno «ejerce un control excesivo»

R. C. Madrid Miércoles, 23 de octubre 2024, 22:13 | Actualizado 22:21h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó este jueves un dura crítica contra la actuación del Gobierno de coalición PSOE-Sumar, al que acusa de realizar prácticas que «han arrasado con la democracia en muchos países hispanoamericanos». A su juicio, España »está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática«, hasta el punto de que »ya es un Estado policial« porque el Ejecutivo »está ejerciendo un control excesivo y autoritario sobre la ciudadanía«.

«En un Estado policial –explicó la dirigente del PP- los derechos y libertades civiles están restringidos y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial». En el caso de España, continuó, ¡se están utilizando prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener la justicia».

Durante su intervención en los Premios Influyentes 2024. Díaz Ayuso quiso poner como ejemplo de esa situación el caso de su pareja, Alberto González Amador, «un ciudadano particular que ha visto troceada y convenientemente publicada su declaración con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política». «Esto es un Estado policial», insistió. Y añadió que de no hacer nada al respecto, el Ministerio del Interior «elegirá dedo a los policías que investiguen casos judicializados», informa Europa Press.

También citó como otro ejemplo Televisión Española, donde el Gobierno quiere elevar el número de consejeros y rebajar la mayoría necesaria para elegir a los responsables de la corporación pública. «Está totalmente amordazada desde el control político –criticó la presidenta madrileña-. El Gobierno central va a enriquecer a las empresas audiovisuales que se encarguen de ofrecer sus programas en otras televisiones». «Ahí está el ejemplo de la serie del matrimonio del presidente, Pedro Sánchez«, censuró.

«Perjudica las inversiones»

Ayuso advirtió también que «las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos, represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el Gobierno».

Además, continuó la dirigente popular en su denuncia, «incluyen una ausencia de derechos civiles, restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa, intervención judicial limitada, el sistema judicial no actúa de manera independiente o se intenta controlar para apoyar las acciones del Ejecutivo«.

Cono conclusión, la presidenta regional tiene claro que esta situación «perjudica a la empresa, a la inversión y a nuestra imagen en el mundo». «Está ocurriendo en España. Yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo y que no lo haga, pero muchos ya hemos avisado», zanjó.