Ayuso enviará toda la documentación del contrato de su hermano a la Fiscalía

Sol recuperaba hoy la agenda pública de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la convulsión de los últimos días. E Isabel Díaz-Ayuso ha anunciado que enviará toda la documentación de la que dispone relativa al contrato de la región por el que su hermano cobró una contraprestación antes de que el mismo Ministerio Fiscal se lo requiera.

Ayuso ha insistido en que está sufriendo un cruel ataque y ha reiterado su copromiso con la Comunidad de Madrid, que ha asegurado está por encima del PP. «Yo nunca he pretendido sustituir a Pablo Casado. No me voy a mover de mi sitio. Esta región es demasiado importante para dañar su imagen».

No obstante, ha afirmado que la situación, tras lo acaecido la semana pasada, es insostenible. «No puede pasarse por alto haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid y haberme robado la presunción de inocencia después de 18 años en el PP. Es gravísimo, no puedo mirar hacia otro lado y decir que todo sigue igual», ha aseverado una Ayuso que también ha denunciado la persecución mediática a la que dice haberse visto abocada su familia.

La líder regional también ha apuntado a que «tuvo conocimiento del contrato un año y medio más tarde» y que «nadie de su Consejo de Gobierno intervino en la adjudicación del mismo».