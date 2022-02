Feijóo reclama soluciones «urgentes» ante la «situación de colapso» del PP

A Alberto Núñez Feijóo tampoco le vale el conato de armisticio que durante el fin de semana se esforzó en transmitir Pablo Casado en su guerra fraticida contra Isabel Díaz Ayuso. El barón gallego, una de las voces más autorizadas dentro del partido, ha instado al líder del PP a tomar decisiones «urgentes» ante la «situación de colapso» en la que se encuentra sumida la formación. «Es imprescindible hacerlo. No serán fáciles, serán complejas, pero deben ser urgentes», ha asegurado tras un acto en Orense.

El presidente de la Xunta pidió el viernes al máximo responsable de los populares que cerrara cuanto antes la «hemorragia» que está viviendo la formación por el choque con Díaz Ayuso o se vería obligado a pedir un congreso extraordinario para elegir un nuevo líder. Ayer habló con Casado por teléfono para comunicarle sus consideraciones. «Lo hice de forma clara, de forma leal y nítida. Él sabe lo que pienso y le corresponde tomar esa última decisión y asumir su responsabilidad», ha dicho.

Feijoó, al que mucho miran en el PP para dar un paso al frente, deja la pelota en el tejado de Génova. «Hace cinco días vivimos un momento de convulsión dentro de nuestro partido, y de la democracia española. Pedimos que se reuniesen y se han reunido, pero mentiríamos si dijésemos que ese problema está zanjado», ha diagnosticado el presidente de la Xunta, que ha insistido en que el PP es la «única alternativa» y, por tanto, tiene la obligación de «encontrar de forma urgente una solución y seguir siendo el referente del centroderecha».

Preguntado acerca de si asumiría las riendas de la formación, el mandatario gallego ha rechazado hablar de «él» y de personalismos. He venido a hablar del PP y de España. Si no, sería cometer errores de nuevo y hablar cada uno de sí mismo. Tenemos un problema, no es menor. No hemos zanjado la crisis y, cuando no se zanja en el primer tiempo, hay que zanjarla en el segundo y definitivo«, ha remarcado.