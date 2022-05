ERC avisa a Sánchez de que la «cortina de humo no funcionará» Los republicanos reiteran la petición de dimisiones en el Gobierno y mantienen la amenaza de tumbar los decretos del Ejecutivo

Cuatro días después de que ERC intentara tumbar el decreto anticrisis, el Gobierno ha reconocido que el presidente del Ejecutivo español y la ministra de Defensa también fueron espiados. Para el independentismo, que esta mañana ha registrado las primeras querellas por el caso Pegasus (CUP y Òmnium), la situación no cambia y sigue pidiendo responsabilidades en el Ejecutivo central para reconducir la crisis. Todo lo que se ha conocido este lunes no es más que una «cortina de humo» para intentar sofocar el incendio, según han coincidido ERC, Junts y la CUP.

Cortina de humo que «no funcionará», ha advertido el líder de ERC, Oriol Junqueras. El presidente del partido ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva republicana de los lunes. Habitualmente, comparece la secretaria general adjunta, Marta Vilalta, pero hoy lo ha hecho Junqueras, para escenificar la relevancia de los hechos. Junqueras ha cuestionado el giro de guión anunciado este lunes por el Gobierno y no le ha dado credibilidad. «¿Cómo podemos saber que el Gobierno dice la verdad?», ha preguntado el dirigente republicano. «¿Por qué cuando les espían a ellos llevan el caso a la justicia y no cuando los espiados son otros?», «¿quién nos ha espiado, quién lo ha ordenado, quién lo ha permitido y quién no lo ha evitado?». Son preguntas que ERC, que carga contra las «cloacas» del Estado, considera que siguen sin respuesta.

Junqueras ha advertido a Pedro Sánchez de que si no hay ceses, no se podrán reconducir las relaciones entre socialistas y republicanos. «Quien pone en peligro la vía de negociada y la mesa de diálogo es el Gobierno», ha alertado. Es el Gobierno quien ha ordenado, permitido y reconocido el espionaje, ha expresado, y por tanto quien ha de asumir las responsabilidades, en el «supuesto de que lo que han anunciado sea verdad». Esquerra no varía su posición en relación al Gobierno tras el anuncio de la Moncloa. El apoyo de Esquerra a la estabilidad del Ejecutivo sigue en el aire. «Dependerá de la actitud del gobierno español en este ámbito y en todos los ámbitos, si el gobierno español se pone en sintonía en la defensa de los derechos de los ciudadanos podremos entendernos», ha señalado. «¿Qué confianza le podemos otorgar al Gobierno español?», ha preguntado. «¿Ha pasado de negar que hubiera espionaje a afirmar que si la había es porque nos lo merecemos?, ¿qué credibilidad tienen estos giros en el relato, que permanentemente están intentando construir para evitar asumir responsabilidades?», ha rematado.

En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterado las exigencias que lleva días reclamando al Gobierno: dimisiones y una investigación a fondo e independiente. Aragonès ha denunciado la «doble vara de medir» que a su juicio ha aplicado el Gobierno en este caso. «Sé qué es sentirse espiado, sentir vulnerada tu intimidad y tu acción política. No se lo deseo a nadie. Pero la doble vara de medir es evidente. Contra el independentismo todo vale», ha afirmado en Twitter. «Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya«, ha urgido. «Por acción o por incompetencia quedan muchas preguntas por responder», ha rematado.