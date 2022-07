Aragonès insiste en que Borràs tendrá que apartarse de la presidencia

Se estrecha cada vez más el cerco sobre Laura Borràs, a un paso de ir a juicio y más debilitada por el caso De Dalmases. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aumentado este jueves la presión sobre la presidenta de la Generalitat y ha insistido en que si es procesada tendrá que dar un paso al lado y cesar como presidenta del Parlament. «Si fuera de ERC, pediríamos su suspensión y si luego sale absuelta, se le restituirían las responsabilidades», ha afirmado en Radio Estel. El juez no ha decretado aún la apertura de juicio oral y en el Parlament catalán ya están tomando posiciones sobre cómo deberá proceder la dirigente nacionalista. Ella se niega a apartarse, desde el argumento que se siente víctima de la represión. Aduce que su caso no es corrupción, sino persecución.

ERC no lo ve así y advierte de que el reglamento de la Cámara catalana es claro en su punto 25.4, cuando dice que un diputado será suspendido si se le abre juicio oral por delitos de corrupción. La formación republicana no tiene ninguna duda de que se ajusta al caso Borràs, acusada de prevaricación y fraude y para quien la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Aragonès no ve otra salida a Borràs que apartarse. «El reglamento es el que tenemos, y si lo aplicamos para todo no podemos elegir qué partes del reglamento se aplican y cuales no», ha asegurado.

El choque entre ERC y Junts por el caso Borràs está garantizado, si la presidenta se atrinchera, se niega a dimitir y fuerza una votación, ya sea en la Mesa o en el pleno, para que se visualice que quienes le están echando son sus socios de ERC, junto a las fuerzas no independentistas. «No pongamos una alfombra roja a las cloacas», repite desde hace días Junts. La presidenta del Parlament hizo ayer un último intento de retrasar la decisión del TSJC sobre la apertura del juicio, después de que el propio Alto Tribunal rechazara días atrás los recursos de su abogado contra el auto que dio por finalizada la investigación y la petición de recusación del juez instructor. El letrado Gonzalo Boye presentó el miércoles un recurso de apelación para que el TSJC tramite el incidente de recusación «por falta de imparcialidad» del magistrado Carlos Ramos. El juez podría en cualquier caso dictar ya la apertura de juicio oral, que no sería firme hasta que se resuelva este último recurso de la presidenta de Junts.

Aragonès se ha referido también al caso De Dalmases. ERC presiona a la presidenta del Parlament, atacando a su mano derecha, en la picota tras conocerse que había presuntamente «intimidado» a una periodista de TV3, que incluso habría sido presionada por Laura Borràs para que disculpara públicamente a su mano derecha, según 'naciodigital.cat'. El presidente de la Generalitat ha calificado las prácticas del vicepresidente de Junts de «presiones inaceptables» que no toleraría en su entorno de colaboradores. Esquerra elevó ayer el caso De Dalmases a la Mesa del Parlament. ERC reclamó «responsabilidades políticas» a Junts y abogó por que se le aplique el código de conducta del hemiciclo catalán. Éste contempla sanciones que van de la amonestación pública, a las multas o hasta la suspensión temporal. La formación nacionalista, de momento, ha resuelto la controversia, abriendo un expediente a su vicepresidente, a petición propia, y le ha apartado de la comisión de control en el Parlament a TV3. Le aparta, pero al mismo tiempo le protege, pues corría el peligro de convertirse en el centro de la diana en las próximas sesiones de esta comisión.