El presidente de JxCat, Carles Puigdemont

El abogado general del Tribunal Europeo allana el camino para amnistiar a Puigdemont

Ante las consultas de dos tribunales españoles, descarta que la norma incumpla el Derecho dela UE en malversación y terrorismo y que se trate de una «autoamnistía»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:27

Comenta

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, emitió ayer un dictamen que, en el primer contraste ante el ... derecho comunitario de la ley de amnistía que ha marcado tanto la investidura de Pedro Sánchez como el devenir de la legislatura, avala el grueso de la controvertida norma. Aunque el criterio de Spielmann no es vinculante para el TJUE a la hora de efectuar su evaluación definitiva, ésta raramente difiere del planteamiento primigenio del jurista de la corte.

