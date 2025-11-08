Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, durante una sesión del Parlamento Europeo. EFE

El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea

Los tribunales de la UE han respaldado a las instituciones del Estado ante los recursos de los dirigentes del 'procés'

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:14

Comenta

El empeño de las fuerzas independentistas por involucrar a la justicia europea en la causa catalana –identificada con el 'procés'– ha caído hasta el momento ... en saco roto. El objetivo ha sido doble. Por un lado, ha existido un interés personal por anular o evitar sanciones que incluyen penas de cárcel o inhabilitación. Por el otro, ha primado el cálculo político para obtener a través de las sentencias emitidas desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una condena a la supuesta persecución política desde los poderes del Estado español a la vez de un reconocimiento de legitimidad al 'procés'. No es una estrategia innovadora. Ya la puso en práctica la izquierda abertzale en el pasado con un resultado decepcionante para sus intereses.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  3. 3 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  4. 4 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  5. 5 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  6. 6 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  7. 7 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»
  8. 8 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
  9. 9 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann
  10. 10 Tres claves por las que el Gobierno rechaza la petición de zona tensionada de Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea

El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea