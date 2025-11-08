Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Junts asegura que Sánchez «se ha cargado la legislatura»

Los de Puigdemont advierten de que están «preparados para cualquier escenario», mientras surgen las primeras voces discrepantes a nivel interno con la decisión de la cúpula de romper

Cristian Reino

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:17

Comenta

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha replicado este sábado a Pedro Sánchez, que ayer insistió en que agotará la legislatura y que presentará ... los Presupuestos Generales del Estado. «Quien se ha cargado la legislatura es Pedro Sánchez», porque «no ha cumplido los compromisos» ha asegurado el número 2 de la formación nacionalista desde Vic (Barcelona). Sánchez volvió a tender la mano a los junteros. En cambio, Turull ha señalado que la ruptura es «definitiva» y que es el presidente del Gobierno quien tiene que explicar cómo piensa seguir gobernando en minoría. Para los postconvergentes la «situación es insostenible» y se trata de una «anomalía democrática» gobernar sin una mayoría, pero el botón de las elecciones lo tiene el presidente del Gobierno, señalan los junteros, que han advertido de que están «preparados para cualquier escenario». De momento, no contemplan una moción junto al PP y Vox, pero no la descartan al 100%.

