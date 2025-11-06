Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras (c) junto a los diputados de la formación Josep María Cruset Domènech (i) y Pilar Calvo (d) durante la rueda de prensa

La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras (c) junto a los diputados de la formación Josep María Cruset Domènech (i) y Pilar Calvo (d) durante la rueda de prensa EFE

Junts presenta enmienda a la totalidad a 25 leyes para bloquear la legislatura

Los de Puigdemont acusan a Sánchez de no haber dado respuesta a cómo va a gobernar tras la ruptura

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:44

Comenta

Junts per Catalunya ha doblado este jueves su desafío al Gobierno y, tras su decisión de romper, ha anunciado que la legislatura española «queda bloqueada». ... Esta obstaculización se traduce en una ofensiva parlamentaria para atar de pies y manos al Gobierno, que no podrá sacar adelante ninguna iniciativa que tenga que pasar por el Congreso. Así, el Ejecutivo no podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni el el techo de gasto, porque los postconvergentes se niegan si quiera a negociar, y además están registrando enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que el Gobierno del PSOE y Sumar tiene presentadas en estos momentos en el Congreso y están en trámite parlamentario. Son, entre otras, la ley sobre familias, la de universalidad del sistema nacional de salud, la de industria y autonomía estratégica, la de comercio exterior y materia de defensa y la ley orgánica de régimen electoral general.

