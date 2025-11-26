Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 27 de noviembre de 2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Efe

Ábalos dispara contra Sánchez ante la vista en el Supremo que le asoma hoy a la cárcel

El exministro apunta a que el presidente, que perderá también en el Congreso el primer asalto de los Presupuestos, se reunió con Otegi

Paula De las Heras
Melchor Sáiz-Pardo

Paula De las Heras y Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:35

Comenta

No fue el miércoles un día apacible para el Gobierno y la de este jueves amenaza con ser una nueva jornada de nervios. El discurso ... oficial dice que no hay preocupación alguna. Ni por la posibilidad de que, tras la vistilla del exministro José Luis Ábalos, el juez Leopoldo Puente decida, esta vez sí, enviarlo a prisión provisional ni por el ya seguro rechazo del Congreso a la senda de estabilidad, paso previo a los Presupuestos Generales del Estado. Pero en privado, algunos dirigentes admiten que lo que pueda ocurrir con el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOEpuede acabar suponiendo un problema más. Y el propio afectado se ocupó de alimentar esa idea disparando de antemano en las redes sociales contra el mismísimo Pedro Sánchez, primero, y contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después.

