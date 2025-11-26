Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

El exministro, en vísperas de la vista en la que puede ir a prisión, confirma que el encuentro con el líder abertzale, muñido por el dueño de Servinabar, existió

Melchor Sáiz-Pardo
Paula De las Heras

Melchor Sáiz-Pardo y Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:35

Comenta

Aviso para navegantes. José Luis Ábalos amaga con tirar de la manta solo horas antes de la vistilla en el Supremo de este jueves en ... la que el juez del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, decidirá si le envía a prisión. El exministro, a través de un mensaje en X, aseguró que es cierto que Pedro Sánchez, de la mano de Santos Cerdán, se reuniera con Arnaldo Otegi para conseguir el apoyo de la coalición abertzale a su investidura en junio de 2018.

