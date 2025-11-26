Nueva andanada de Ábalos contra el Gobierno, acusa a Díaz de uso indebido de su vivienda oficial

Nueva andanada del exministro socialista José Luis Ábalos contra el Gobierno en vísperas de declarar ante el Tribunal Supremo, que le podría privar de libertad ... al decretar su ingreso en prisión preventiva. El que fuera número dos del PSOE ha reprochado a su antigua compañera en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le llamase «golfo» y le ha pedido que respete su «presunción de inocencia». De paso, ha retado a la dirigente de Sumar a aclarar el uso que hace de su vivienda oficial en el Ministerio y si alojó en él a personas «sin derecho a ello».

«Antes de llamarme 'golfo', señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de covid-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío», ha señalado Ábalos en un mensaje en sus redes sociales. «Ya que valora tanto el Estado de derecho desde el punto de vista institucional, político y profesional, a ver si también lo hace poniendo en valor un principio fundamental como el de la presunción de inocencia».

Y finalmente, Ábalos ha pedido explicaciones a la vicepresidenta por el uso de su vivienda en el Ministerio. «Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello», ha lanzado sin aportar más detalles. Posteriormente, desde el entorno del exidirigente socialista, han explicado a este periódico que se trataría de personal correspondiente a su equipo más cercano.

Durante la gestión de la pandemia de la covid-19, ambos ocupaban las carteras de Trabajo y Transportes, cuyas sedes se encuentran en el mismo complejo, el de Nuevos Ministerios, situado en el madrileño paseo de la Castellana y cuyos departamentos lindan pared con pared. Díaz ya había defendido que, durante aquella época, «un reducido número de personas trabajábamos noche enteras para crear mecanismos como los ERTE mientras otros se dedicaban a robar».

El uso de las viviendas oficiales está regulado en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. En concreto, el artículo 90 de dicha norma explica que corresponderá al ministro titular de dichos bienes autorizar a otras personas físicas o jurídicas el uso de estos espacios. En el caso de la residencia que ocupa Díaz, se trata de un departamento de 443 metros dentro de las instalaciones del Ministerio de Trabajo.

En concretó, y como ya informó el Gobierno en el Congreso, seis de los 22 miembros del Ejecutivo de coalición, los titulares de Trabajo, Interior, Seguridad Social, Vivienda, Economía y Ciencia, utilizan la vivienda oficial del ministerio como residencia habitual.

La reacción de Ábalos se ha producido después de que la vicepresidenta segunda, cuestionada por la situación del exministro de Transportes durante una entrevista en La Sexta, haya afirmado que «ya está bien de corrupción» y reclamaba que cayera «todo el peso de la ley» contra los «presuntos golfos» que hayan hecho «tropelías muy gordas» en el país.

Reunión con Otegi

Antes, por la mañana, el exministro de Transportes había asegurado, también en sus redes sociales, que es cierto que Pedro Sánchez, de la mano de Santos Cerdán, se reunió con Arnaldo Otegi para conseguir el apoyo de la coalición 'abertzale' a su investidura en junio de 2018. Un hecho que niengan taxativamente desde ambas partes.

«Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui (sic) en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió», escribió este miércoles poco después de las 11 horas el exdirigente socialista en la popular red social, provocando un inesperado terremoto a solo 24 horas de volver al alto tribunal en la que pudiera ser su última salida a la calle en bastante tiempo.