Pastor invita a Torra al Congreso para dialogar dentro de la legalidad

"Me entristece que algunos piensen que la defensa de la Constitución es cuestión de posiciones partidistas", ha reprochado y ha dicho no entender que algunos representantes políticos no acudan a actos por el aniversario de la Carta Magna.

Independencia y autodeterminación

Campuzano ha recriminado que Puigdemont se ofreció a explicar sus reivindicaciones en el Congreso el pasado otoño y que Pastor "no aceptó". "No sé si la señora Pastor ha cambiado de posición", ha agregado.

Dique de contención

Más feminista

Pero, aparte del aniversario de la Constitución y el conflicto catalán, la presidenta ha hablado de su postura ante la reclamación de que el Congreso de los Diputados pase a llamarse también "y de Diputadas".

Tras aclarar que ella es "cada día más feminista" y admitir que antes no lo era, Pastor ha instado a no distraerse de lo importante en la lucha por la igualdad entre los hombres y mujeres. Ha considerado que, aunque hay que intentar que la lengua no discrimine, "la guerra no está en el lenguaje".

Así que "tonterías, las justas", ha aseverado, ya que siguiendo por este camino tendría que decir en el Congreso "señorías y señoríos", lo que en su opinión despertaría la risa de la gente.