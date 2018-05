Máxima incertidumbre en la víspera de la moción de censura

Después de que Ciudadanos haya dicho por activa y por pasiva que no hará presidente a Pedro Sánchez en estas condiciones, todo indica que la única opción es que la moción de censura salga adelante con el apoyo de Podemos -respaldo ya asegurado- y de los partidos nacionalistas e independentistas.

El voto a favor de ERC parece casi garantizado mientras que el PDeCAT y, sobre todo el PNV, mantienen la incógnita sobre el sentido de su voto.

De momento, el PDeCAT ha anunciado que no tomará una decisión definitiva hasta escuchar la intervención de Pedro Sánchez este jueves.

Muy especialmente, le interesa conocer su posición sobre el proceso independentista en Cataluña, la situación de los políticos en prisión o la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Son necesarios al menos 176 votos a favor para desalojar a Rajoy del Palacio de la Moncloa y, para ello, son absolutamente imprescindibles los cinco escaños del PNV, partido que, de momento, se guarda sus cartas.

La dirección del PNV se reunirá este jueves de manera extraordinaria para decidir el sentido de su voto.

Decisión que comunicará tras escuchar las motivaciones del PSOE para presentar la moción y conocer los compromisos que adquiere el candidato.

A falta de certezas, se ha extendido como la pólvora la hipótesis de una dimisión de última hora del presidente del Gobierno en el caso de que tenga la evidencia de que pierde la votación.

Posibilidad que se ha encargado de negar de plano el propio Rajoy, que ha garantizado que no dimitirá e intentará agotar la legislatura.

Opción que ha descartado de plano también el 'número tres' del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

"No puedo descartar lo que no se plantea. No hay esa opción", ha zanjado.

El presidente del Gobierno ha aprovechado la sesión de control para acusar a Sánchez de presentar una moción de censura con la que pretende "chantajear" a todos y que es un atajo "torticero" para llegar al poder ante su incapacidad para ganar las elecciones.

Los socialistas, que ayer mantuvieron una ronda de contactos con los grupos, hoy se ha mantenido en un discreto segundo plano, como velando armas para la cita de mañana.

Su principal apoyo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado convencido de que la moción de censura saldrá adelante y ha abogado por que Pedro Sánchez conforme un gobierno de coalición que represente a una mayoría amplia de españoles.