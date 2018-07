Los taxistas mantienen la huelga al ver «insuficientes» las medidas propuestas por Fomento

Así lo aseguraron los representantes de Fedetaxi, Antaxi y Élitetaxi al término de la reunión de más de cuatro horas en el Ministerio.

«Yo no voy a desconvocar nada», aseveró el portavoz de Élitetaxi, Alberto Álvarez. «Hay muy buena voluntad, pero no es suficiente para irnos satisfechos, así que no desconvocamos la huelga», aseguró de su lado el presidente de Antaxi, Julio Sanz.

«No desconvocamos nada, la huelga se mantiene», declaró por su parte el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.

En cuanto a la duración del paro, todos ellos se remitieron a lo que decidan los compañeros del colectivo que están en la calle, si bien apuntaron a la posibilidad de que se levante en función del resultado de la reunión que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantendrá este miércoles con las comunidades autónomas, o de la declaración que el Gobierno prevé realizar el viernes en el Consejo de Ministros sobre su compromiso a solucionar el conflicto.

Por el momento, tras la reunión, todos los representantes del gremio destacaron la «buena voluntad y disposición del Gobierno» para reconocer el problema y solucionarlo.

No obstante, señalaron que el problema reside en la falta de concreción y las eventuales dificultades para solucionarlo, entre ellas la posible falta de apoyos parlamentarios del Gobierno en el Congreso.