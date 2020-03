La pandemia bate récord con 838 muertos diarios en España pero sigue su tímida ralentización

Nuevas cifras desoladoras, aunque se repiten este domingo los tímidos rayos de esperanza que apunta a que la expansión de la pandemia se está desacelerando. España encara la tercera semana de confinamiento alcanzando los 6.528 víctimas mortales y vuelve a batir hoy , otro día más, su récord diario de fallecidos con 838 decesos.

Es la segunda vez que el país supera los 800 muertos en una sola jornada. Esta cifra, además, supone un ritmo de aumento de la letalidad del 14% diario, ligeramente superior al del inicio fin de semana, pero mucho menor que el 32% de crecimiento que llegó a verse hace siete días.

Las cifras más optimistas de la jornada viene del número de nuevos contagios diarios, que se sitúa en 6.549, una bajada de más de 1.600 casos con respecto al sábado. Se trata de un aumento de 'solo' el 9% diario. Nunca antes, desde que comenzó la crisis sanitaria del coronavirus, la pandemía había crecido por debajo de los dos dígitos. Todos los expertos coinciden en la bajada del 10% diario de crecimiento en los nuevos positivos es «signo inequívoco» de la desaceleración en la propagación del virus y de que el país está ya alcanzando el ansiado pico de la curva infectiva.

Nunca antes desde que el coronavirus llegara a España se había producido una caída en las infecciones diarias superior al millar de casos. Es un dato muy esperanzador para los expertos, quienes, no obstante, se muestran muy cautelosos con la "calidad" de estas cifras, ya que, reconocen en Sanidad, hay muchos contagios que ya no se están registrando en las estadísticas oficiales por falta de test para confirmarlos. A pesar de que están seguros de que los datos de hoy están "subestimados", se felicitan porque "marcan una clara tendencia" que corrobora que ya no hay "transmisión exponencial" del virus.

Aun así, el número de casos confirmados en España se acerca ya peligrosamente a los 80.000, exactamente 78.797. En tanto solo ocho días, desde el viernes de la pasada semana, el número de infectados se ha multiplicado por cuatro.

El número de altas sigue su escalada diaria, aunque no al ritmo que le gustaría ver a los expertos de Sanidad para ir descargando al máximo al sistema asistencial antes del pico hospitaliario y de UVI que esperan para el próximo fin de semana. En las últimas 24 horas han sido declarados curados un total de 2.424 personas, elevando la cifra total de altas a 14.709. Es un incremento interdiario de solo un 19%, mucho menor que los picos de porcentajes superiores al 30% que se vieron en algunos días de esta misma semana que acaba.