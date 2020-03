El Gobierno ordena a todos los trabajadores no esenciales permanecer en casa

El Gobierno da un nuevo paso en el endurecimiento del confinamiento, sin llegar, no obstante, al cierre total que se reclama desde la Comunidad de Madrid o Cataluña. Pedro Sánchez ha anunciado este sábado que, desde el lunes, los trabajadores no esenciales ya no podrán acudir a los lugares donde desarrollan sus labores. No ha detallado, no obstante, donde se pondrá el límite entre «esenciales» y «no esenciales». Tampoco si se revocarán medidas como la de pasear a las mascotas o hacer la compra.

El Gobierno de coalición aprobará un permiso retribuido recuperable del 30 de marzo al 9 de abril, según ha anunciado el presidente del Gobierno. «No vamos a poder aprovechar de la Semana Santa como quisiéramos», destacó Sánchez, quien considera que el esfuerzo servirá para «vencer al enemigo».

El presidente del Gobierno resalta que los medios de comunicación son «un servicio esencial».

La pandemia es la mayor amenaza para la salud mundial, y muy especialmente para Europa», asegura el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa de este sábado desde el palacio de La Moncloa. Sánchez apuntó de forma directa a la Unión Europea y los países del norte del continente, sin decirlos Holanda y Alemania, para que no se anclen en las medidas de austeridad y declara la guerra abierta a Holanda y Alemania en torno al «sobreesfuerzo de todos»: «No podemos salir con más deuda de la que tenemos».

