¿Qué actividades tienen autorización para ir a trabajar?

El presidente del Gobierno ha ordenado el cierre, desde este lunes, de toda actividad no considerada esencial y preguntado por los sectores afectados por esta nueva medida, Sánchez se ha referido a los sectores ya definidos en el primer decreto que proclamó el estado de alarma.

En un primer momento, se permitió la apertura de buena parte de la industria y, por ejemplo, del sector de la construcción. Desde el lunes ya no será así. Aquellas fábricas cuya producción no se haya adaptado a la fabricación de material sanitario o que sean consideradas críticas para el suministro de alimentación, suministros o bienes de primera necesidad no abrirán sus puertas.

Queda pendiente conocer el detalle de la lista oficial de actividades esenciales que establece el Gobierno, pero una primera aproximación incluye entre las mismas las siguientes:

Actividades agropecuarias e industriales de producción de alimentos, transporte de mercancías alimentarias, distribución minorista de alimentación, actividades médicas, sanitarias y de farmacia, Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ciertos transportes de viajeros y mercancías, generación y distribución de energía eléctrica, distribución de gas y agua, refino de petróleo, distribución de carburantes y gasolineras, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos y medios de comunicación.