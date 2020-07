La guía básica para acudir a votar el 12J

Los dos gobiernos regionales han indicado que no podrán ir a votar los ciudadanos contagiados y que no hayan superado la infección, una situación que ha provocado debate entre los juristas: unos defienden que se trata de un segmento muy reducido de la población y que la decisión obedece a motivos sanitarios suficientemente justificados, y otros creen que una orden administrativa no debería ser el camino.

En Galicia, los contagiados deberán quedarse en casa y sus contactos sí podrán acudir al colegio, depositar la papeleta y acto seguido regresar a sus domicilios para seguir con la cuarentena.

De igual modo, unos 200 vascos, no solo del brote de Ordizia, con infección activa de covid-19 no podrán votar el domingo. Los contactos estrechos con PCR negativa y que están en aislamiento preventivo lo deberán hacer con medidas de "extrema" seguridad, preferentemente con el voto preparado de casa y en las horas de menos afluencia.

En Euskadi, quienes estén pendientes de conocer el resultado de una PCR deberán esperar a recibir la comunicación de Salud, si es negativo podrán votar y si es positivo no podrán ejercer el sufragio.

Ordizia montará siempre que se pueda mesas electorales al aire libre e incrementará la seguridad. El Ayuntamiento estudia recomendar una serie de franjas horarias para organizar a los ciudadanos y que no se produzcan aglomeraciones en los colegios

En el caso de Galicia, los votantes podrán entrar en la zona confinada de la comarca de A Mariña (Lugo), y salir de ella, para votar. La Consejería de Sanidad ha modificado las condiciones de confinamiento en esa zona del norte de Lugo fijadas el pasado domingo 5 de julio.

La Xunta ha levantado parcialmente las restricciones de movilidad en todos los ayuntamientos de la comarca menos dos excepciones, donde se mantienen: el municipio de Burela -donde se concentra la mayor incidencia de contagios-, por un lado, y su cinturón exterior, que pasa a considerarse como una unidad conjunta -los municipios de Viveiro, Xove, Cervo, Foz, Barreiros y Ribadeo-.

No obstante, pese al mantenimiento de esas medidas en esas dos zonas, "se considerará en todo caso justificada la entrada o salida del ayuntamiento de Burela y del ámbito formado por los ayuntamientos de Viveiro, Xove, Cervo, Foz, Barreiros y Ribadeo" para el ejercicio del derecho a voto.

Estas son las principales medidas de prevención sanitarias frente a la covid-19 en estos comicios del mes de julio, y que están incluidas en los protocolos que han dictado ambos gobiernos autonómicos. Son pautas para votar de las que serán informados los votantes en carteles nada más llegar a los colegios:

Protocolo para votar en Galicia

- Será obligatorio llevar mascarilla para los votantes y los miembros de las mesas electorales, además de desinfectar las manos con frecuencia, sobre todo antes de entregar el voto y depositar su DNI en una bandeja habilitada para que el personal electoral lo pueda ver.

- A las personas que acudan sin mascarilla se les entregará una en el momento de acceso al local electoral para poder ejercer su derecho al voto.

- La tela que cubre nariz y boca tendrá que bajarse para la identificación. Deberá ser depositada en una bandeja o dispositivo similar.

- Presidentes, vocales e interventores/apoderados dispondrán de un juego de cuatro máscaras cada uno para poder ir renovando, además de una pantalla facial. La recomendación es que no coincidan en un mismo colegio más de un apoderado de cada candidatura por cada tres mesas electorales.

- Se recomienda que los electores lleven el voto ya preparado.

- Debe evitarse la aglomeración de personas a la entrada y a la salida de los locales electorales, y mantener, en todo caso, la distancia de seguridad de dos metros.

- Se intensificarán tanto la ventilación como las actuaciones de limpieza y desinfección antes y después de la jornada, y se hará especial hincapié en las superficies más expuestas.

- Se desaconseja la utilización del ascensor excepto para las personas que por su diversidad funcional así lo requieran. En el uso de las escaleras se evitará el contacto con los pasamanos.

- Tendrán prioridad para la entrada las personas votantes mayores de 65 años o con alguna discapacidad y las personas que estas precisan para su auxilio.

Protocolo para votar en el País Vasco

- Las medidas en el País Vasco son similares a las de Galicia y también los locales electorales se limpiarán y desinfectarán antes, durante y después de la jornada electoral.

- Entre las mesas electorales habrá una distancia mínima de dos metros.

- Los miembros de mesa estarán separados al menos 1,5 metros.

- Las cabinas de votación tendrán una adecuada distancia respecto de la mesa electoral.

- Se mantendrá el local ventilado.

- Marcas en el suelo para que se mantengan las distancias entre votantes durante la espera para depositar el voto en la urna