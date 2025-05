Un ingeniero advirtió al Congreso hace mes y medio de que el apagón era un riesgo evidente

El ingeniero industrial asturiano Fernando Ley Llano compareció el pasado 11 de marzo ante la Comisión de Industria del Congreso para informar, desde su larga ... experiencia en el campo de la energía para la elaboración del Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica (lleva trabajando 33 años en el sector de petróleo, gas y generación y distribución de energía, con grandes proyectos industriales en Europa y América, «algunos de ellos, valorados por encima de los mil millones de euros» y diseñando desde refinerías hasta centrales de generación de electricidad, tanques de gas criogénicos y otros proyectos para grandes empresas de ingeniería).

Fue convocado por el grupo parlamentario de Vox, pero a la salida de la comparecencia, el propio Ley Llano aclaró a los medios de comunicación que «no estoy relacionado con ningún partido. Hubiera ido por Sumar si me lo hubieran pedido».

El proyecto de ley tiene la finalidad, según el Gobierno, de «impulsar una nueva estrategia industrial para incrementar el peso de la industria en la economía española, el empleo y mejorar la competitividad».

No había ocurrido el apagón, hay que reiterar, cuando Fernando Ley compareció en el Congreso el pasado 11 de marzo. Profundo conocedor de las necesidades de la industria electrointensiva y de la estructura de la distribución de energía eléctrica, el ingeniero asturiano emitió varias alertas para que los legisladores las tuviesen en cuenta. Para empezar, incidió en que el Gobierno tiene sometido al sector industrial a un elevado intervencionismo regulatorio, sin darle la opción de participar en el diseño de la normativa.

Más duro de escuchar para los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno fue su crítica a lo que considera una mala praxis en la «descarbonización energética». Fernando Ley, que recordó que de niño «vivía frente a la central térmica de Aboño, una de las pocas que siguen funcionando, y sigue funcionando porque es necesaria», indicó que Red Eléctrica Española tiene problemas para asumir la carga energética que España precisa, en particular al fiar a las energías renovables no firmes la generación eléctrica y relegar a las centrales de generación nuclear, una actitud que llevaba, según indicó, a un riesgo de «apagón» generalizado. «He visto muchos tipos de energías y mucha evolución. Concretamente, en la industria del refino en España, no se desaprovecha de petróleo ni medio gramo de cada barril» explicó Ley Llano, que también asume que es precisa una transición a una generación eléctrica descarbonizada, pero de acuerdo a los ritmos del avance tecnológico: «¿Que hay que evolucionar? Claro que hay que evolucionar, pero al final la energía, en España, la mueve un cable y ese cable se llama Red Eléctrica Española. Y no se olviden de ella, porque es lo que va a regular que esa industria crezca». Sobre la descarbonización, insistió en que hay que avanzar hacia ella, pero asegurando previamente el camino: «No lo digo yo, lo dicen los señores que generan la electricidad en este país, que no está preparada para cómo quieren hacer esta transformación. ¿Que es necesaria? Claro que es necesaria, pero no de esta manera».

Su crítica fue hacia la estructura de Red Eléctrica Española, si bien indicó previamente que «es un ejemplo porque a nosotros no se nos ha ido la luz en los últimos 30 ó 40 años», mientras que a inicios de marzo (recuérdese que Ley Llano estaba compareciendo en el Congreso el 11 de marzo pasado) «hubo en Chile un 'cero energético', que quiere decir que no se produce energía y causó un caos durante 16 horas. Es un aviso», alertó el ingeniero asturiano. Mes y medio después, el 'cero energético' se produciría en España y arrastraría a Portugal.

El PSOE le llamó 'negacionista'

Dentro de la sala de comparecencias, el ingeniero asturiano fue acusado por la diputada socialista Obdulia Taboadela de haberse «reído de la descarbonización, de las barreras de género y del cambio climático», y le tildó de practicante del «negacionismo climático con cosas muy serias» y de elaborar un «discurso ideológico en lugar de científico».

Frente a esta posición, el ingeniero asturiano mostró su sorpresa por las críticas vertidas contra él, y planteó que «no hay energía en el mundo más ecológica que la nuclear. Es necesaria», dijo en su comparecencia, lo que llevó a que parlamentarios del PSOE y de Sumar le criticasen.

El propio Ley Llano, ya tras ocurrir el apagón que predijo en el Congreso, indicó que en su opinión la causa del 'cero energético del pasado lunes están en la inestabilidad que la generación no firme (eólica y solar) crea en la red, pues en el «momento del corte de suministro, el suministro eléctrico español se encontraba en una situación muy frágil: el 70% de la electricidad se generaba por productores sin inercia síncrona con la red». Esto se refiere a las turbinas de las centrales nucleares, de gas, hidroeléctricas –no hay que olvidar que estas son renovables– o de carbón, que se pueden activar o desconectar en función de la demanda del sistema en un momento concreto, lo que no ocurre con la eólica o la solar.

Explica Fernando Ley que en los últimos 20 años la Unión Europea ha construido instalaciones de generación de energía que no utilizan turbinas sincronizadas con la red, sino que producen corriente continua, que se convierte en corriente alterna mediante inversores: energía eólica y solar. Estos inversores pueden generar corriente alterna de alta calidad, pero no pueden reemplazar la función de inercia sincronizada con la red. Cuanto más se integra la energía eólica y solar en la red y menos centrales eléctricas convencionales con turbinas síncronas quedan, menor será la inercia para amortiguar las fluctuaciones instantáneas de la carga«.

En todo caso, el ingeniero asturiano aboga por esperar a que los expertos que estudian directamente el caso «nos digan lo que pasó. La red española estaba en un momento de alta inestabilidad cuando ocurrió el caos, así que la conclusión es que lo verde hay que usarlo con moderación», dijo, sin restar elogios a los profesionales de REE, que tuvieron una reacción rápida para «sacar a España del apagón. Han sido unos cracks».

Eso sí, ya en el Congreso advirtió de que en los congresos y jornadas que se celebran en España sobre generación y distribución eléctrica suelen faltar los responsables de REE: «Las redes son fundamentales. Una de las cosas que siempre me llama la atención es que voy a muchísimas conferencias, a muchísimos sitios, al Club Español de la Energía, a las business schools que hay aquí en Madrid y no veo a nadie de Red Eléctrica Española. Todo el mundo habla, vienen los petroleros, vienen los energéticos, vienen los taxistas, vienen los empresarios, pero nadie llama a los técnicos de Red Eléctrica Española. La presidenta sí ha estado en unas cuantas reuniones y ha dado algunas conferencias, pero no se la está teniendo en cuenta. Como no tengamos en cuenta a la Red Eléctrica Española, esto no va a ir adelante».