La Fiscalía exige a Marlaska los vídeos íntegros de la tragedia de Melilla El Ministerio Público denuncia que las imágenes tienen saltos y vacíos e Interior responde que no tiene más grabaciones que las enviadas

La Fiscalía ha reclamado en las últimas horas a la Comandancia de Melilla todos los vídeos y audios íntegros grabados por la Guardia Civil el pasado 24 de junio en la valla de la ciudad autónoma durante el salto masivo que costó la vida a entre 23 y 72 inmigrantes.

La fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, encargada de la investigación, ha exigido al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska todo el material audiovisual sin editar ya que, según han explicado fuentes del Ministerio Público, en las grabaciones se han detectado «vacíos y «saltos» en momentos claves de los hechos que impiden reconstruir todos los detalles de lo ocurrido aquella mañana en el paso fronterizo de Barrio Chino entre Nador y Melilla.

Siempre según estas fuentes, los huecos detectados son tanto de las imágenes grabadas por el helicóptero de la Guardia Civil como por el dron que el instituto armado voló ese día sobre la zona.

La petición de la Fiscalía es idéntica a la del Defensor del Pueblo que el pasado 14 de octubre ya denunció que no había tenido acceso a la totalidad de las imágenes.

«Simplemente, no existe»

Sin embargo, no parece que la reclamación y quejas de la Fiscalía vayan a tener demasiado efecto. Solo minutos después de conocerse que Beatriz Sánchez se había dirigido al departamento de Marlaska, el Ministerio del Interior envió un comunicado en el que «reiteró» que «todo el material audiovisual recogido sobre los hechos del 24 de junio fue entregado en septiembre y obra en poder del Defensor de El Pueblo y de la Fiscalía». «El material del que no disponen es sencillamente porque no existe», apuntaron portavoces oficiales de Interior.

El Ministerio del Interior, que destacó que el «requerimiento de ampliación de información» se ha hecho a la comandancia y no al propio departamento de Marlaska, aseguró que la Guardia Civil «contestará a la mayor brevedad, explicando con todo detalle los motivos técnicos que demuestran que en los envíos originales se incluyo todo el material disponible»,

«Esta respuesta va a incluir declaraciones de los operadores del helicóptero y del dron así como detalles de los libros de vuelo de ambos aparatos», precisaron responsables del ministerio, que insistieron en que el material audiovisual que tiene en su poder la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, «y que está a disposición de la Comisión de Interior del Congreso» (aunque los diputados solo han podido por el momento acceder a una mínima parte del mismo), recoge «íntegramente toda la secuencia de acontecimientos sin hueco alguno».

No hay vacíos -abundó el ministerio- porque la Guardia Civil, «por motivos operativos, estableció un sistema redundante con el helicóptero y el dron».

Seis meses

La Fiscalía, a la espera de las imágenes que Interior dice que no existen, todavía no ha decidido si archiva la causa o denuncia los hechos ante el juzgado, lo que implicaría que entiende que las muertes tuvieron lugar en suelo español, lo que niega tajantemente Grande-Marlaska, o que las fuerzas de seguridad españolas o las autoridades de este lado de la valla tuvieron alguna responsabilidad en lo ocurrido.

El Ministerio Público, que a día de hoy no tiene ni siquiera claro cuántos inmigrantes fallecieron el 29-J, tiene seis meses para manifestarse, por lo que a finales de diciembre debería tomar una decisión. No obstante, podría declarar la causa como compleja y alargar la investigación otro medio año más.

Sea como fuere, en la propia Fiscalía tienen claro las limitaciones de un hipotética judicialización del caso, sobre todo porque los cadáveres están en Marruecos, que tiene una investigación propia abierta sobre lo sucedido.